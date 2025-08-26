УКР
Новини
Сили оборони відбили численні атаки армії РФ на Лиманському, Краматорському та Покровському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

За уточненою інформацією, загарбники завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4807 дронів-камікадзе та здійснили 4774 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник, Лук’янівське Запорізької області; Вірівка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, здійснив 179 обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

Ситуація на фронті

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

Ситуація на фронті

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

Ситуація на фронті

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

Ситуація на фронті

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.

Ситуація на фронті

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

Ситуація на фронті

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

Ситуація на фронті

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

Ситуація на фронті

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха.

Ситуація на фронті

На Гуляйпільському напрямку мала місце атака росіян в районі Малинівки.

Ситуація на Гуляйпільському напрямку

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

Ситуація на фронті

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

Ситуація на фронті

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 95 БпЛА, 97 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

