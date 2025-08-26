Сили оборони відбили численні атаки армії РФ на Лиманському, Краматорському та Покровському напрямках, - Генштаб. МАПИ

Протягом минулої доби зафіксовано 174 бойових зіткнення. Найбільше атак ворога зафіксовано на Покровському, Новопавлівському та Лиманському напрямках.

Обстріли України

За уточненою інформацією, загарбники завдали 67 авіаційних ударів, скинувши 128 керованих авіаційних бомб. Крім цього, росіяни залучили для ураження 4807 дронів-камікадзе та здійснили 4774 обстріли по позиціях наших військ і населених пунктах.

Агресор завдавав авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Стара Гута Сумської області; Костянтинівка Донецької області; Гаврилівка Дніпропетровської області; Білогір’я, Залізничне, Малокатеринівка, Омельник, Лук’янівське Запорізької області; Вірівка, Одрадокам’янка Херсонської області.

Бойові дії

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках минулої доби українські підрозділи відбили п’ять атак окупантів. Також противник завдав 6 авіаударів, скинувши при цьому 11 КАБ, здійснив 179 обстрілів, зокрема 5 – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку противник 12 разів атакував позиції українських захисників поблизу Глибокого, Вовчанська, Амбарного, та у бік Кутьківки й Колодязного.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося вісім боєзіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у районах Синьківки, Голубівки, Колісниківки, Лозової та Загризового.

На Лиманському напрямку ворог атакував 28 разів. Намагався вклинитися в нашу оборону поблизу населених пунктів Новомихайлівка, Греківка, Колодязі, Новоселівка, Зелена Долина та у бік Ямполя і Серебрянки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили п’ять наступальних дій загарбників в районах, Федорівки, Григорівки та у бік Серебрянки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано 13 боєзіткнень, окупант намагався просуватись в районах Часового Яру, Білої Гори та у бік Ступочок й Предтечиного.

На Торецькому напрямку ворог здійснив шість атак у районах Диліївки, Торецька, Русиного Яру та Олександро-Калинового.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 43 штурмових дій агресора у районах населених пунктів Никанорівка, Маяк, Миролюбівка, Новоекономічне, Родинське, Гродівка, Сухий Яр, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове та Дачне.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 19 атак у районах населених пунктів Ялта, Зелений Гай, Воскресенка, Шевченко та Комишуваха.

На Гуляйпільському напрямку мала місце атака росіян в районі Малинівки.

На Оріхівському напрямку окупанти двічі намагалися просунутися у районі Плавнів та у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку війська агресора тричі здійснили марні спроби просунутися уперед на позиції наших підрозділів.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань агресора не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі, техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили п’ять районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки та дві артилерійські системи ворога.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 890 осіб. Також українські воїни знешкодили чотири танки, три бойові броньовані машини, 33 артилерійські системи, 95 БпЛА, 97 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки та важку вогнеметну систему окупантів.

