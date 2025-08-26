Страны Европы, которые усложняют путь Украины в ЕС, должны вспомнить собственную историю, - глава МИД Бельгии Прево

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обратился к европейским странам, которые препятствуют пути Украины в ЕС, с призывом вспомнить собственную историю и помощь, которую они когда-то получили от других.

Об этом глава бельгийской дипломатии заявил на совместной с коллегами из Украины, Люксембурга и Нидерландов пресс-конференции в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся, что те европейские страны, которые усложняют путь Украины к европейскому будущему, поймут: когда-то и они нуждались в помощи других. Некоторые из нас забыли свою собственную историю. Но они не должны забывать, что другие сделали для них. И если бы их страны держали других в заложниках из-за своих национальных интересов, возможно, сегодня они не были бы тем, кем являются. Не забывайте об этом", - подчеркнул Прево.

Обращаясь к главе украинской дипломатии Андрею Сибиге, дипломат отметил, что мечтает отпраздновать День Независимости Украины в мирном Киеве.

"Этот день наступит, я уверен. И тогда мы будем праздновать не только независимость Украины, а и ее европейское будущее", - добавил глава МИД Бельгии.

