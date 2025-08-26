РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10947 посетителей онлайн
Новости Членство Украины в ЕС Вступление Украины в ЕС
1 429 16

Страны Европы, которые усложняют путь Украины в ЕС, должны вспомнить собственную историю, - глава МИД Бельгии Прево

Глава МИД Бельгии Максим Прево

Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обратился к европейским странам, которые препятствуют пути Украины в ЕС, с призывом вспомнить собственную историю и помощь, которую они когда-то получили от других.

Об этом глава бельгийской дипломатии заявил на совместной с коллегами из Украины, Люксембурга и Нидерландов пресс-конференции в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы надеемся, что те европейские страны, которые усложняют путь Украины к европейскому будущему, поймут: когда-то и они нуждались в помощи других. Некоторые из нас забыли свою собственную историю. Но они не должны забывать, что другие сделали для них. И если бы их страны держали других в заложниках из-за своих национальных интересов, возможно, сегодня они не были бы тем, кем являются. Не забывайте об этом", - подчеркнул Прево.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия не будет иметь вето на вступление Украины в НАТО и ЕС, - Карни

Обращаясь к главе украинской дипломатии Андрею Сибиге, дипломат отметил, что мечтает отпраздновать День Независимости Украины в мирном Киеве.

"Этот день наступит, я уверен. И тогда мы будем праздновать не только независимость Украины, а и ее европейское будущее", - добавил глава МИД Бельгии.

Читайте также: Министр Франции по делам Европы Аддад в сентябре посетит Киев: будут обсуждать евроинтеграционные перспективы Украины

Автор: 

Бельгия (412) членство в ЕС (1118)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+9
Угорці мабуть забули 1956 рік, а словаки 1968!
показать весь комментарий
26.08.2025 16:14 Ответить
+6
А шо їм згадувати і навіщо? ***** за це заплатив орбану і Фіцо, ось вони і дзявкотять, відпрацьовують.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:14 Ответить
+3
саме Словаччина та Угорщина були фашистськими державами - союзниками Гітлера.

совпадєніє ?
не думаю !!!

.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:22 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А шо їм згадувати і навіщо? ***** за це заплатив орбану і Фіцо, ось вони і дзявкотять, відпрацьовують.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:14 Ответить
саме Словаччина та Угорщина були фашистськими державами - союзниками Гітлера.

совпадєніє ?
не думаю !!!

.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:22 Ответить
Там всі були. І Румунія, і Болгарія, і Фінляндія - не в тім причина.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:11 Ответить
Отож. Так, що історію свою вони якраз пам'ятають і знову підьримують нацистів/фашистів лаптєногих...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:44 Ответить
Угорці мабуть забули 1956 рік, а словаки 1968!
показать весь комментарий
26.08.2025 16:14 Ответить
можем павтарить, якщо шо !

інтервенція в обох випадках відбувалась з території Прикарпатського військового округу, в частинах якого, природньо, було багато українців ...

мадярам та словакам варто почухати свою генечну пам'ять.

.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:21 Ответить
Угорщина в першу чергу.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:18 Ответить
За кожною "країною" стоять конкретні прізвища конкретних ×уйловських хвойд.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:25 Ответить
Мені подобається такий приклад європейської історії - 1683 рік, Ян Собеський під Віднем рятує Європу від турків, його всі хвалять і називають рятівником християнства, а в 1772 році Австрія бадьоро приймає участь в розборі Речі Посполитої. Так що історія справді дає корисні уроки)
показать весь комментарий
26.08.2025 16:26 Ответить
Приєднуйтесь до лав українських націоналістів. Це єдина сила яка знищить корупцію радикальними методами і забезпечить українцям політичне представництво, українську владу, державну підтримку, права, захист, національну освіту і розвиток економіки. 80% населення етнічні українці, а у владі самі інородці з "запасними маєтками" по всьому світу. Саме наша чужинська корумпована влада спонукає інших закордонних чужинців прагнути правити денаціоналізованим народом. Влада потребує етнічної чистки! Геть зєлєнскіх, єрмаків, шефірів, татрових, рєзнікових, баканових, умєрових...
показать весь комментарий
26.08.2025 16:29 Ответить
Це шо за декларація олігофрена?
Етнічні чистки.... ля...
показать весь комментарий
26.08.2025 17:15 Ответить
Ні це не декларація. Це вимога пропорційного представництва у владі українців. Знову змушений нагадати що в "першій сотні Зєлєнского" 76 жидів, 14 кацапів, 1 мегрел (Арахамія), 1 негр (Беленюк) і всього навсього 8 етнічних українців, які представляють 80% населення України. В Кабміні лише 15,5% етнічних українців. То в чиїх інтересах приймаються рішення і куди спрямовується бюджет? Такої узурпації влади національними меншинами немає в жодній країні планети. Навіть на пострадянському просторі. В Азербайджані, наприклад, в парламенті виключно (100%) етнічних азербайджанця... Шануйтесь! Підтримуйте своїх і матимете власну державу. Влада має бути демократичною, а це означає пропорційне представництво у владі етнічних груп, а не узурпацію влади корумпованими національними меншинами. ... Під час наступних виборів, сподіваюсь, ви нарешті почуєте фразу яку сказав зєлєнскій в своєму колі на квартирі Міндіча "я в рот **** етіх украінцєв". Записи є...
показать весь комментарий
26.08.2025 18:01 Ответить
А українські "націоналісти" до лав ЗСУ приєднатися не хочуть?
показать весь комментарий
26.08.2025 17:46 Ответить
Угропітеки вже еволюціонують.
https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/1046299-v-ugorsini-zrostae-pidtrimka-opozicijnoi-partii-tisa-opituvanna/ Опозиційна партія Угорщини "Тиса", очолювана Петером Мадяром, випереджає правлячу партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" на 15%.
показать весь комментарий
26.08.2025 16:47 Ответить
Мімікрують.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:13 Ответить
Напишу просто- я плачу податки в АМРО.
Я проти того щоб Республіка Франція давала гроші Угорщині і Словатчині.
показать весь комментарий
26.08.2025 17:30 Ответить
 
 