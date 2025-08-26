Страны Европы, которые усложняют путь Украины в ЕС, должны вспомнить собственную историю, - глава МИД Бельгии Прево
Министр иностранных дел Бельгии Максим Прево обратился к европейским странам, которые препятствуют пути Украины в ЕС, с призывом вспомнить собственную историю и помощь, которую они когда-то получили от других.
Об этом глава бельгийской дипломатии заявил на совместной с коллегами из Украины, Люксембурга и Нидерландов пресс-конференции в Одессе, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Мы надеемся, что те европейские страны, которые усложняют путь Украины к европейскому будущему, поймут: когда-то и они нуждались в помощи других. Некоторые из нас забыли свою собственную историю. Но они не должны забывать, что другие сделали для них. И если бы их страны держали других в заложниках из-за своих национальных интересов, возможно, сегодня они не были бы тем, кем являются. Не забывайте об этом", - подчеркнул Прево.
Обращаясь к главе украинской дипломатии Андрею Сибиге, дипломат отметил, что мечтает отпраздновать День Независимости Украины в мирном Киеве.
"Этот день наступит, я уверен. И тогда мы будем праздновать не только независимость Украины, а и ее европейское будущее", - добавил глава МИД Бельгии.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
совпадєніє ?
не думаю !!!
.
інтервенція в обох випадках відбувалась з території Прикарпатського військового округу, в частинах якого, природньо, було багато українців ...
мадярам та словакам варто почухати свою генечну пам'ять.
.
Етнічні чистки.... ля...
https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/1046299-v-ugorsini-zrostae-pidtrimka-opozicijnoi-partii-tisa-opituvanna/ Опозиційна партія Угорщини "Тиса", очолювана Петером Мадяром, випереджає правлячу партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" на 15%.
Я проти того щоб Республіка Франція давала гроші Угорщині і Словатчині.