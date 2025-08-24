Россия не будет иметь вето на вступление Украины в НАТО и ЕС, - Карни

Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что никакие гарантии безопасности Украины не могут предусматривать ограничений на движение страны по пути евроатлантической интеграции.

Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Прежде всего необходимо прекращение огня, должны остановиться убийства. Вокруг этого будут существовать условия: присутствие Вооруженных сил Украины, отсутствие ограничений на движение Украины в НАТО и ЕС",- заявил Карни.

Он также отметил важность внешних гарантий безопасности для Украины.

"Это урок, который мы вынесли из Минска в 2014-м. Это исторический опыт, который заключается в том, что надо не доверять и проверять, а сдерживать и укреплять. Основа этого укрепления и сдерживания - гарантии безопасности",- сказал глава канадского правительства.

Кроме этого, он приветствовал "открытость президента Трампа к определенному участию США в этом".

Также Карни добавил, что "не России решать, как гарантировать будущий суверенитет, свободу и независимость Украины".

"Это - решение Украины и ее партнеров", - сказал премьер Канады.

