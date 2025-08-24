Россия не будет иметь вето на вступление Украины в НАТО и ЕС, - Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни подчеркнул, что никакие гарантии безопасности Украины не могут предусматривать ограничений на движение страны по пути евроатлантической интеграции.
Об этом он сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает"Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Прежде всего необходимо прекращение огня, должны остановиться убийства. Вокруг этого будут существовать условия: присутствие Вооруженных сил Украины, отсутствие ограничений на движение Украины в НАТО и ЕС",- заявил Карни.
Он также отметил важность внешних гарантий безопасности для Украины.
"Это урок, который мы вынесли из Минска в 2014-м. Это исторический опыт, который заключается в том, что надо не доверять и проверять, а сдерживать и укреплять. Основа этого укрепления и сдерживания - гарантии безопасности",- сказал глава канадского правительства.
Кроме этого, он приветствовал "открытость президента Трампа к определенному участию США в этом".
Также Карни добавил, что "не России решать, как гарантировать будущий суверенитет, свободу и независимость Украины".
"Это - решение Украины и ее партнеров", - сказал премьер Канады.
В 1994 году занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон обсуждал с Борисом Ельциным возможность включения России в НАТО и всерьез рассматривал эту возможность, однако столкнулся с сопротивлением со стороны правительства канцлера Германии Гельмута Коля.
Об этом рассказал журнал Der Spiegel в субботу, 23 августа, проанализировав конфиденциальные документы 1994 года.
Согласно этим документам, Клинтон рассматривал вариант принятия Москвы в альянс. Посол Германии в Вашингтоне в 1994 году Томас Матуссек сообщал, что это была "официальная позиция США". В ходе визита Ельцина в Вашингтон в сентябре 1994-го Клинтон сказал ему: "Я хочу, чтобы вы знали, что я никогда не исключал членства России. <...>. Моя цель - работать с Вами и другими, чтобы создать наилучшие условия для действительно единой, неразделенной, интегрированной Европы".
"Я понимаю и благодарю Вас за то, что Вы сказали", - цитирует Der Spiegel ответ Ельцина.
В Бонне считали, что при подобном сценарии разногласия внутри НАТО окажутся слишком велики, и у организации будут связаны руки. Кроме того, альянс считался "страховкой от российской нестабильности", которая не сработает, если Москва будет в его составе.
Существовало и опасение, что в случае вступления Москвы в НАТО западным солдатам, возможно, придется "защищать Россию на границе с Китаем и Монголией".
"Бонн однозначно не видел места в альянсе даже для надежно демократической России", - продолжают журналисты. Другие европейские страны разделяли эту точку зрения, утверждается в тексте.
Занимавший тогда пост главы МИД РФ Андрей Козырев однажды спросил своего немецкого коллегу Кинкеля, почему, по его мнению, Россия не должна стать членом НАТО. Тот ответил, что альянс не готов к принятию в свои ряды Москвы "на данный момент", пишет Der Spiegel. Ельцин же, предположительно, считал, что в этом вопросе "важны только американцы", и потому не обсуждал этот вопрос с Колем.
«Я не могу представить свою страну изолированной от Европы», - добавил он.
