Канада не исключает присутствия своих военных в Украине, - Карни
Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает присутствие военных как часть гарантий безопасности Украины в рамках "Коалиции желающих".
Об этом Карни сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.
"Вместе с Украиной и нашими партнерами по Коалиции желающих мы разрабатываем детали гарантий безопасности на суше, в море и в небе, и я бы не исключал присутствие военных подразделений", - сказал глава канадского правительства.
Однако он подчеркнул, что основной гарантией безопасности Украины должно быть сильное украинское войско.
"На этом фоне важным является предоставление сейчас и в будущем военного оборудования, наращивание промышленной способности и обеспечение обучения",- заявил Карни.
Развертывание сил поддержки в Украине
Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.
Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.
В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.
Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.
Не виключає. Але і не підтверджує. Багато пустих розмов.