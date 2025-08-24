РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10034 посетителя онлайн
Новости Иностранные миротворцы в Украине
267 4

Канада не исключает присутствия своих военных в Украине, - Карни

карні

Премьер-министр Канады Марк Карни не исключает присутствие военных как часть гарантий безопасности Украины в рамках "Коалиции желающих".

Об этом Карни сказал во время пресс-конференции в Киеве, передает "Укринформ", сообщает Цензор.НЕТ.

"Вместе с Украиной и нашими партнерами по Коалиции желающих мы разрабатываем детали гарантий безопасности на суше, в море и в небе, и я бы не исключал присутствие военных подразделений", - сказал глава канадского правительства.

Однако он подчеркнул, что основной гарантией безопасности Украины должно быть сильное украинское войско.

"На этом фоне важным является предоставление сейчас и в будущем военного оборудования, наращивание промышленной способности и обеспечение обучения",- заявил Карни.

Развертывание сил поддержки в Украине

Напомним, "Коалиция желающих" заявила о готовности развернуть силы поддержки в Украине сразу после прекращения боевых действий.

Президент Трамп исключил возможность размещения американских войск на территории Украины в рамках гарантий безопасности.

В то же время Великобритания готова отправить свои войска для защиты неба и портов в Украине, но не к линии фронта.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон отметил важность размещения в Украине иностранных войск, отметив, что речь может идти о нескольких тысячах.

Читайте также: 42% австрийцев поддерживают участие страны в миротворческой миссии в Украине, - опрос

Канада (2129) миротворцы (1206) Карни Марк (39)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Брехня, конечно, но приємно. Не було в історії того, щоб у війні з участю ядерної країни з правом вето в ООН ( в якості агресора) вводили миротворців чи якійсь війська. І конечно, ніхто за нас воювати не буде, вони здристнуть, вдруг чего, як ОБСЕ із Чечні, Грузії та України.
показать весь комментарий
24.08.2025 17:20 Ответить
Не було в історії того, щоб,,,,,,,,,,, - Не було, то Буде! Дякуй Канаді, Та Усім Хто підтримує! Слава Україні!
показать весь комментарий
24.08.2025 18:36 Ответить
Дякуємо Канаді за підтримку!

Не виключає. Але і не підтверджує. Багато пустих розмов.
показать весь комментарий
24.08.2025 17:21 Ответить
 
 