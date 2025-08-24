УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10124 відвідувача онлайн
Новини Іноземні миротворці в Україні
173 3

Канада не виключає присутності своїх військових в Україні, - Карні

карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутність військових як частину гарантій безпеки України у межах "Коаліції охочих".

Про це Карні сказав під час пресконференції у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом із Україною та нашими партнерами по Коаліції охочих ми розробляємо деталі безпекових гарантій на суші, у морі і в небі, і я би не виключав присутність військових підрозділів", - сказав глава канадського уряду.

Проте він наголосив, що основною гарантією безпеки України має бути сильне українське військо.

"На цьому тлі важливим є надання зараз і в майбутньому військового обладнання, нарощування промислової спроможності й забезпечення навчання",- заявив Карні.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

Читайте також: 42% австрійців підтримують участь країни у миротворчій місії в Україні, - опитування

Автор: 

Канада (2253) миротворці (881) Карні Марк (39)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Брехня, конечно, но приємно. Не було в історії того, щоб у війні з участю ядерної країни з правом вето в ООН ( в якості агресора) вводили миротворців чи якійсь війська. І конечно, ніхто за нас воювати не буде, вони здристнуть, вдруг чего, як ОБСЕ із Чечні, Грузії та України.
показати весь коментар
24.08.2025 17:20 Відповісти
Дякуємо Канаді за підтримку!

Не виключає. Але і не підтверджує. Багато пустих розмов.
показати весь коментар
24.08.2025 17:21 Відповісти
Куча ты ***** разом с Кравчуком!
показати весь коментар
24.08.2025 17:55 Відповісти
 
 