Канада не виключає присутності своїх військових в Україні, - Карні

Прем’єр-міністр Канади Марк Карні не виключає присутність військових як частину гарантій безпеки України у межах "Коаліції охочих".

Про це Карні сказав під час пресконференції у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Разом із Україною та нашими партнерами по Коаліції охочих ми розробляємо деталі безпекових гарантій на суші, у морі і в небі, і я би не виключав присутність військових підрозділів", - сказав глава канадського уряду.

Проте він наголосив, що основною гарантією безпеки України має бути сильне українське військо.

"На цьому тлі важливим є надання зараз і в майбутньому військового обладнання, нарощування промислової спроможності й забезпечення навчання",- заявив Карні.

Розгортання сил підтримки в Україні

Нагадаємо, "Коаліція охочих" заявила про готовність розгорнути сили підтримки в Україні одразу після припинення бойових дій.

Президент Трамп виключив можливість розміщення американських військ на території України в рамках гарантій безпеки.

Водночас Велика Британія готова відправити свої війська для захисту неба та портів в Україні, але не до лінії фронту.

Раніше президент Франції Емманюель Макрон наголосив на важливості розміщення в Україні іноземних військ, зазначивши, що може йтися про кілька тисяч.

