Росія не матиме вето на вступ України до НАТО та ЄС, - Карні

Премʼєр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що жодні безпекові гарантії Україні не можуть передбачати обмежень на рух країни шляхом євроатлантичної інтеграції.

Про це він сказав під час пресконференції у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.

"Перш за все необхідне припинення вогню, мають зупинитися вбивства. Довкола цього існуватимуть умови: присутність Збройних сил України, відсутність обмежень на рух України до НАТО та ЄС",- заявив Карні.

Він також наголосив на важливості зовнішніх безпекових гарантій для України.

"Це урок, що ми винесли з Мінська у 2014-му. Це історичний досвід, який полягає у тому, що треба не довіряти й перевіряти, а стримувати й зміцнювати. Основа цього зміцнення й стримування - безпекові гарантії",- сказав глава канадського уряду.

Окрім цього, він привітав "відкритість президента Трампа до певної участі США в цьому".

Також Карні додав, що "не Росії вирішувати, як гарантувати майбутній суверенітет, свободу й незалежність України".

"Це - рішення України та її партнерів", - сказав прем'єр Канади.

Топ коментарі
+5
їздили сьогодні на фестіваль з Дня Незалежності України до українського клубу - натхненні лиця, вишиванки, українськи пісні, дитячий сміх, сиві вусаті діди - все як ми любимо, спільнота зібралася до кучі!
24.08.2025 20:09 Відповісти
+3
Учора в дуже елітному містечку респівського штату , просто спостереження . За 7 хвилин проїзду місцевими вуличками знову майорять українські стяги - не прапорці а стяги!
24.08.2025 20:18 Відповісти
+3
Ну тоді в чому проблема, якщо не може? Тоді скликайте нараду членів НАТО та ставте питання про вступ.
Бо поки цього немає - це лише морква для тупого віслюка.
24.08.2025 20:36 Відповісти
Балакати і мати вплив - різні речі....
24.08.2025 20:03 Відповісти
24.08.2025 20:09 Відповісти
24.08.2025 20:18 Відповісти
теж саме і тут - Пенсільванія.
мій стяг не знімається вже років 15, ну тільки
як обіцяють вітер сильний чи там негоду якусь - не хочю, що би впав...
24.08.2025 20:22 Відповісти
DW

В 1994 году занимавший тогда пост президента США Билл Клинтон обсуждал с Борисом Ельциным возможность включения России в НАТО и всерьез рассматривал эту возможность, однако столкнулся с сопротивлением со стороны правительства канцлера Германии Гельмута Коля.
Об этом рассказал журнал Der Spiegel в субботу, 23 августа, проанализировав конфиденциальные документы 1994 года.

Согласно этим документам, Клинтон рассматривал вариант принятия Москвы в альянс. Посол Германии в Вашингтоне в 1994 году Томас Матуссек сообщал, что это была "официальная позиция США". В ходе визита Ельцина в Вашингтон в сентябре 1994-го Клинтон сказал ему: "Я хочу, чтобы вы знали, что я никогда не исключал членства России. <...>. Моя цель - работать с Вами и другими, чтобы создать наилучшие условия для действительно единой, неразделенной, интегрированной Европы".
"Я понимаю и благодарю Вас за то, что Вы сказали", - цитирует Der Spiegel ответ Ельцина.
24.08.2025 20:13 Відповісти
"Когда речь заходила о членстве России в НАТО, немецкое правительство было гибким, как бетон", - пишет Der Spiegel. Тогдашний министр обороны ФРГ Фолькер Рюэ считал, что вступление Москвы в альянс стало бы для НАТО "свидетельством о смерти".
В Бонне считали, что при подобном сценарии разногласия внутри НАТО окажутся слишком велики, и у организации будут связаны руки. Кроме того, альянс считался "страховкой от российской нестабильности", которая не сработает, если Москва будет в его составе.
Существовало и опасение, что в случае вступления Москвы в НАТО западным солдатам, возможно, придется "защищать Россию на границе с Китаем и Монголией".
"Бонн однозначно не видел места в альянсе даже для надежно демократической России", - продолжают журналисты. Другие европейские страны разделяли эту точку зрения, утверждается в тексте.
24.08.2025 20:15 Відповісти
В ноябре 1994-го рабочая группа, состоявшая из сотрудников Ведомства федерального канцлера, МИД и МВД Германии, подготовила программный документ, который разослала всем представительствам ФРГ за рубежом. В нем говорилось, что Россия, так же как Украина и Беларусь, "не может стать членом ни ЗЕС (Западноевропейского союза - организации для сотрудничества в сфере обороны и безопасности, существовавшей до 2011 года. - Ред.), ни НАТО".
Занимавший тогда пост главы МИД РФ Андрей Козырев однажды спросил своего немецкого коллегу Кинкеля, почему, по его мнению, Россия не должна стать членом НАТО. Тот ответил, что альянс не готов к принятию в свои ряды Москвы "на данный момент", пишет Der Spiegel. Ельцин же, предположительно, считал, что в этом вопросе "важны только американцы", и потому не обсуждал этот вопрос с Колем.
24.08.2025 20:17 Відповісти
Сейчас это трудно представить, но путин еще в 2000 году сказал Би-би-си, что «Россия готова сотрудничать с НАТО... вплоть до вступления в альянс».
«Я не могу представить свою страну изолированной от Европы», - добавил он.
24.08.2025 20:47 Відповісти
Те, що московія зробила з усіх міжнародних норм туалетний папір, яким підтирається і пропонує підтертися іншим державам - вже є фактом. Кремль повертає "право сили" замість "сили права", але старим імпотентам з усіляких ООН то до дупи - аби дали досидіти спокійно до переобрання і платили гроші за "занепокоєння", "стурбованості" і "засудження" різного ступеню глибини та рішучості. Та й лідери деяких держав не проти скористатися тим "туалетним папером", але комусь не дає цього зробити думка виборців, фінансова залежність від демократичних інституцій або недостатня військова потужність. І тут вже, ІМХО, або спільними зусиллями збережеться хитке дотримання міжнародного права, або світ піде "врознос". На жаль, єдиним (поки що), хто може зберегти "силу права" є трампон, який заздрить ботоксному кровопивці в узурпації влади (бо сам про таке мріє) і зовсім не проти використовувати "право сили".
Тому... "Цей дощ надовго" (с)
24.08.2025 20:28 Відповісти
Бо ніякого вступу не буде
показати весь коментар
Это потому, что власти олигархов-клептократов и коррупционерам вступление в ЕС и НАТО Украины невыгодно. Потому и сплошной саботаж. Был и есть. Даже если Украине назначат дату вступления, они примут закон, который противоречит членству. Например, смертную казнь вернут.
24.08.2025 21:09 Відповісти
Ну тоді в чому проблема, якщо не може? Тоді скликайте нараду членів НАТО та ставте питання про вступ.
Бо поки цього немає - це лише морква для тупого віслюка.
24.08.2025 20:36 Відповісти
.....Який придумав записати шлях до НАТО та ЄС у Конституції.
24.08.2025 20:39 Відповісти
У твоїх жилах тече зелена кров.
24.08.2025 21:03 Відповісти
Обіцяв пан кожух - та слово його тепле
24.08.2025 20:47 Відповісти
"За жодних обставин не відмовляйтесь від курсу в НАТО, але ми вас туди не приймемо"
24.08.2025 20:48 Відповісти
Украину в ЕС и НАТО, ********* в сраку!
24.08.2025 21:02 Відповісти
давно не было красивой морковочки, больше похожей на член
24.08.2025 21:10 Відповісти
 
 