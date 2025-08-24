Росія не матиме вето на вступ України до НАТО та ЄС, - Карні
Премʼєр-міністр Канади Марк Карні наголосив, що жодні безпекові гарантії Україні не можуть передбачати обмежень на рух країни шляхом євроатлантичної інтеграції.
Про це він сказав під час пресконференції у Києві, передає "Укрінформ", повідомляє Цензор.НЕТ.
"Перш за все необхідне припинення вогню, мають зупинитися вбивства. Довкола цього існуватимуть умови: присутність Збройних сил України, відсутність обмежень на рух України до НАТО та ЄС",- заявив Карні.
Він також наголосив на важливості зовнішніх безпекових гарантій для України.
"Це урок, що ми винесли з Мінська у 2014-му. Це історичний досвід, який полягає у тому, що треба не довіряти й перевіряти, а стримувати й зміцнювати. Основа цього зміцнення й стримування - безпекові гарантії",- сказав глава канадського уряду.
Окрім цього, він привітав "відкритість президента Трампа до певної участі США в цьому".
Також Карні додав, що "не Росії вирішувати, як гарантувати майбутній суверенітет, свободу й незалежність України".
"Це - рішення України та її партнерів", - сказав прем'єр Канади.
