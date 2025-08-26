УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10924 відвідувача онлайн
Новини Членство України в ЄС Вступ України до ЄС
977 9

Країни Європи, які ускладнюють шлях України до ЄС, повинні згадати власну історію, - глава МЗС Бельгії Прево

Глава МЗС Бельгії Максим Прево

Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево звернувся до європейських країн, які перешкоджають шляху України до ЄС, з закликом згадати власну історію та допомогу, яку вони колись отримали від інших.

Про це глава бельгійської дипломатії заявив на спільній з колегами з України, Люксембургу та Нідерландів пресконференції в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми сподіваємося, що ті європейські країни, які ускладнюють шлях України до європейського майбутнього, зрозуміють: колись і вони потребували допомоги інших. Дехто з нас забув свою власну історію. Але вони не повинні забувати, що інші зробили для них. І якби їхні країни тримали інших у заручниках через свої національні інтереси, можливо, сьогодні вони не були б тим, ким є. Не забувайте про це ", - наголосив Прево.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Росія не матиме вето на вступ України до НАТО та ЄС, - Карні

Звертаючись до глави української дипломатії Андрія Сибіги, дипломат зазначив, що мріє відсвяткувати День Незалежності України у мирному Києві.

"Цей день настане, я впевнений. І тоді ми святкуватимемо не лише незалежність України, а і її європейське майбутнє", - додав глава МЗС Бельгії.

Читайте також: Міністр Франції у справах Європи Аддад у вересні відвідає Київ: обговорюватимуть євроінтеграційні перспективи України

Автор: 

Бельгія (429) членство в ЄС (1358)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А шо їм згадувати і навіщо? ***** за це заплатив орбану і Фіцо, ось вони і дзявкотять, відпрацьовують.
показати весь коментар
26.08.2025 16:14 Відповісти
саме Словаччина та Угорщина були фашистськими державами - союзниками Гітлера.

совпадєніє ?
не думаю !!!

.
показати весь коментар
26.08.2025 16:22 Відповісти
Угорці мабуть забули 1956 рік, а словаки 1968!
показати весь коментар
26.08.2025 16:14 Відповісти
можем павтарить, якщо шо !

інтервенція в обох випадках відбувалась з території Прикарпатського військового округу, в частинах якого, природньо, було багато українців ...

мадярам та словакам варто почухати свою генечну пам'ять.

.
показати весь коментар
26.08.2025 16:21 Відповісти
Угорщина в першу чергу.
показати весь коментар
26.08.2025 16:18 Відповісти
За кожною "країною" стоять конкретні прізвища конкретних ×уйловських хвойд.
показати весь коментар
26.08.2025 16:25 Відповісти
Мені подобається такий приклад європейської історії - 1683 рік, Ян Собеський під Віднем рятує Європу від турків, його всі хвалять і називають рятівником християнства, а в 1772 році Австрія бадьоро приймає участь в розборі Речі Посполитої. Так що історія справді дає корисні уроки)
показати весь коментар
26.08.2025 16:26 Відповісти
Приєднуйтесь до лав українських націоналістів. Це єдина сила яка знищить корупцію радикальними методами і забезпечить українцям політичне представництво, українську владу, державну підтримку, права, захист, національну освіту і розвиток економіки. 80% населення етнічні українці, а у владі самі інородці з "запасними маєтками" по всьому світу. Саме наша чужинська корумпована влада спонукає інших закордонних чужинців прагнути правити денаціоналізованим народом. Влада потребує етнічної чистки! Геть зєлєнскіх, єрмаків, шефірів, татрових, рєзнікових, баканових, умєрових...
показати весь коментар
26.08.2025 16:29 Відповісти
Угропітеки вже еволюціонують.
https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/1046299-v-ugorsini-zrostae-pidtrimka-opozicijnoi-partii-tisa-opituvanna/ Опозиційна партія Угорщини "Тиса", очолювана Петером Мадяром, випереджає правлячу партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" на 15%.
показати весь коментар
26.08.2025 16:47 Відповісти
 
 