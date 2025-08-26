Країни Європи, які ускладнюють шлях України до ЄС, повинні згадати власну історію, - глава МЗС Бельгії Прево
Міністр закордонних справ Бельгії Максим Прево звернувся до європейських країн, які перешкоджають шляху України до ЄС, з закликом згадати власну історію та допомогу, яку вони колись отримали від інших.
Про це глава бельгійської дипломатії заявив на спільній з колегами з України, Люксембургу та Нідерландів пресконференції в Одесі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Ми сподіваємося, що ті європейські країни, які ускладнюють шлях України до європейського майбутнього, зрозуміють: колись і вони потребували допомоги інших. Дехто з нас забув свою власну історію. Але вони не повинні забувати, що інші зробили для них. І якби їхні країни тримали інших у заручниках через свої національні інтереси, можливо, сьогодні вони не були б тим, ким є. Не забувайте про це ", - наголосив Прево.
Звертаючись до глави української дипломатії Андрія Сибіги, дипломат зазначив, що мріє відсвяткувати День Незалежності України у мирному Києві.
"Цей день настане, я впевнений. І тоді ми святкуватимемо не лише незалежність України, а і її європейське майбутнє", - додав глава МЗС Бельгії.
совпадєніє ?
не думаю !!!
.
інтервенція в обох випадках відбувалась з території Прикарпатського військового округу, в частинах якого, природньо, було багато українців ...
мадярам та словакам варто почухати свою генечну пам'ять.
.
https://www.google.com/amp/s/suspilne.media/amp/1046299-v-ugorsini-zrostae-pidtrimka-opozicijnoi-partii-tisa-opituvanna/ Опозиційна партія Угорщини "Тиса", очолювана Петером Мадяром, випереджає правлячу партію прем'єр-міністра Віктора Орбана "Фідес" на 15%.