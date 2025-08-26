РУС
Новости Состояние белорусской экономики
Белорусская экономика приближается к стагнации, - СВР

Белорусская экономика замедляется Что известно

Экономика Беларуси замедляется на фоне проблем в экономике РФ.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за январь-июль 2025 года ВВП страны вырос всего на 1,3 % в годовом выражении против плановых 4,1 %. Основные экспортно-ориентированные отрасли - промышленность, транспорт и IT - фактически не показали прироста, что свидетельствует о слабом внешнем спросе и ограниченном производственном потенциале.

По состоянию на 1 августа собрано зерновых только с 22,3 % площадей, тогда как в прошлом году - почти с 60 %.

"Внешнеторговый баланс ухудшается: в июне дефицит вырос на $240 млн в месячном измерении из-за сокращения экспорта, в частности калия. Несмотря на это минэкономики страны планирует сделать ставку на экспорт, прогнозируя его рост на 3,7 % в следующем году. Впрочем, за первое полугодие поставки уже упали на те же 3,7 %. На российском рынке конкуренция обостряется даже для местных производителей, а на дальних рынках белорусские компании теряют последние ниши.

Инфляционное давление также усиливается: в июле годовая инфляция составила 7,4 %, в августе ожидается 7,5 %, а осенью - 8-9 % при плановом уровне 5 %", - добавили в СВР.

Читайте: Кремль урезает помощь малому бизнесу, все ресурсы направляет на войну, - СВР

Беларусь (7979) СВР (168) экономика (3896)
Запишіть мене в цю развєдку. Умію читати...
26.08.2025 17:01 Ответить
Стагнация - это состояние души советского человека
Это когда жопу вытираешь газетой
В которой написано про загнивающий Запад
И про то - как хорошо жить в СССР
Белорусам надо готовиться к тому, что путин скоро Белоруссию присоединит к россии
26.08.2025 17:14 Ответить
Пока кацапы платят таракан живёт перестанут платить таракану хана.
26.08.2025 17:32 Ответить
так ще тарган десь за 2-3 місяці предивиться історію, та прийде до висновку, що білоруси це частина великого князівства литовського чи частина польскої шляхти, ну ніяк не брати-словяни до латєногих..ось так грощі змінять історію))) За грощі-да, за грощі -да, сашко-пюрешка він грощики дуже ********)))
26.08.2025 17:36 Ответить
Вісті з депрессивної кремлівської колонії .
26.08.2025 17:39 Ответить
 
 