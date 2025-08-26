Белорусская экономика приближается к стагнации, - СВР

Экономика Беларуси замедляется на фоне проблем в экономике РФ.

Об этом сообщила Служба внешней разведки Украины, информирует Цензор.НЕТ.

Так, за январь-июль 2025 года ВВП страны вырос всего на 1,3 % в годовом выражении против плановых 4,1 %. Основные экспортно-ориентированные отрасли - промышленность, транспорт и IT - фактически не показали прироста, что свидетельствует о слабом внешнем спросе и ограниченном производственном потенциале.

По состоянию на 1 августа собрано зерновых только с 22,3 % площадей, тогда как в прошлом году - почти с 60 %.

"Внешнеторговый баланс ухудшается: в июне дефицит вырос на $240 млн в месячном измерении из-за сокращения экспорта, в частности калия. Несмотря на это минэкономики страны планирует сделать ставку на экспорт, прогнозируя его рост на 3,7 % в следующем году. Впрочем, за первое полугодие поставки уже упали на те же 3,7 %. На российском рынке конкуренция обостряется даже для местных производителей, а на дальних рынках белорусские компании теряют последние ниши.

Инфляционное давление также усиливается: в июле годовая инфляция составила 7,4 %, в августе ожидается 7,5 %, а осенью - 8-9 % при плановом уровне 5 %", - добавили в СВР.

