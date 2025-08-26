Білоруська економіка наближається до стагнації, - СЗР

Економіка Білорусі сповільнюється на тлі проблем в економіці РФ.

Про це повідомила Служба зовнішньої розвідки України, інформує Цензор.НЕТ.

Так, за січень–липень 2025 року ВВП країни зріс лише на 1,3 % у річному вираженні проти планових 4,1 %. Основні експортно-орієнтовані галузі - промисловість, транспорт і IT - фактично не показали приросту, що свідчить про слабкий зовнішній попит та обмежений виробничий потенціал.

Станом на 1 серпня зібрано зернових лише з 22,3 % площ, тоді як торік - майже з 60%.

"Зовнішньоторговельний баланс погіршується: у червні дефіцит зріс на $240 млн у місячному вимірі через скорочення експорту, зокрема калію. Попри це мінекономіки країни планує зробити ставку на експорт, прогнозуючи його зростання на 3,7 % наступного року. Втім, за перше півріччя поставки вже впали на ті самі 3,7 %. На російському ринку конкуренція загострюється навіть для місцевих виробників, а на далеких ринках білоруські компанії втрачають останні ніші.

Інфляційний тиск також посилюється: у липні річна інфляція становила 7,4 %, у серпні очікується 7,5 %, а восени – 8–9 % за планового рівня 5 %", - додали у СЗР.

