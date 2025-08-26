РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6372 посетителя онлайн
Новости Услуги в Дії
750 12

В "Дії" появится шесть новых сервисов, среди них е-Нотариат, еАкциз и Путь раненого, - Федоров

дія

Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал появление на портале "Дія" шести новых сервисов.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал министра.

"Сейчас работаем над проектами, которые станут революционным этапом в развитии цифровой Украины", - сообщил Федоров.

В ближайшее время в Дії появятся:

  1. ИИ-ассистент на портале Дія. ИИ-ассистент, который будет предоставлять государственные услуги. Первый сервис - справка о доходах. Впоследствии вы сможете получать консультации и государственные услуги, просто написав свой запрос в чат на человеческом языке.
  2. е-Нотариат. Украинцы смогут получать услуги нотариата онлайн. Это о качестве, снижении цены и других преимуществах онлайн-сервисов.
  3. еАкциз. Цифровая трансформация сферы и замена бумажной акцизной марки электронной. Украинцы смогут проверить легальность продукции в Дії, просто отсканировав электронную марку.
  4. Путь раненого. Вскоре в Дії появится комплексный сервис для военных и их семей - Путь раненого. Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами - автоматическое. Без очередей, сбора документов и походов в разные учреждения.
  5. Базовая социальная помощь. Начинается бета-тест сервиса. Это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну. Подача заявки - через Дію без бумажной бюрократии.
  6. Выписка о несудимости с апостилем. Заказ в Дії документа с доставкой. Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве - новый сервис исправит это неудобство.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Развод через "Дію" станет возможным в конце осени, - Федоров

Федоров Михаил (526) Дія (432)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
Є-Хабар тре.
Щоб одразу у крипті і без посередників прямо в ОП Єрмаку.

Доречі, а Єрмак же ж взагалі не декларує доходи бо формалтно не є держслужбовцем?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:27 Ответить
+5
А за ними і є-вибори
показать весь комментарий
26.08.2025 22:24 Ответить
+4
Збільшується кількість "послуг", типу для для зменшення бюрократії... Але чомусь, при цьому не зменшується кіл-ть держслужбовців...
показать весь комментарий
26.08.2025 22:49 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А за ними і є-вибори
показать весь комментарий
26.08.2025 22:24 Ответить
є-нах Оманську Гниду є ?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:25 Ответить
Є. Послуга називається є-банат 😆
показать весь комментарий
26.08.2025 22:29 Ответить
Є-Хабар тре.
Щоб одразу у крипті і без посередників прямо в ОП Єрмаку.

Доречі, а Єрмак же ж взагалі не декларує доходи бо формалтно не є держслужбовцем?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:27 Ответить
"...з посиланням на телеграм-канал міністра."
А коли вже буде є-телеграм, є-вконтакті і є-однокласники ?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:30 Ответить
Аж всираються зі своєю дебільною дією)))
показать весь комментарий
26.08.2025 22:39 Ответить
великовікові хлопчики граються в компьютерні ігри,де персонажі в них українці,залишається вмонтувати останній левел гри під назвою Е-РАБ,бо підписуючись на весь їхній срач в дії ви з Людини перетворюєтеся в цифрову Істоту під назвою Особа,Генеральна асамблея ООН у 1977 році надавала визначення поняття "фізична особа" в контексті міграції, згідно з яким це була особа, що не мала правового зв'язку з державою, мігрант без прав-РАБ
показать весь комментарий
26.08.2025 23:53 Ответить
Не виконання державними органами рішень суду БУДЕ?
показать весь комментарий
26.08.2025 22:44 Ответить
а коли зявиться Езвільнення? Еротація? підараси ви ****** цифрові..
показать весь комментарий
26.08.2025 22:49 Ответить
Збільшується кількість "послуг", типу для для зменшення бюрократії... Але чомусь, при цьому не зменшується кіл-ть держслужбовців...
показать весь комментарий
26.08.2025 22:49 Ответить
Е-хай на х..., трансформатор...
показать весь комментарий
26.08.2025 22:52 Ответить
 
 