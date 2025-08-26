750 12
В "Дії" появится шесть новых сервисов, среди них е-Нотариат, еАкциз и Путь раненого, - Федоров
Первый вице-премьер - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров анонсировал появление на портале "Дія" шести новых сервисов.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграмм-канал министра.
"Сейчас работаем над проектами, которые станут революционным этапом в развитии цифровой Украины", - сообщил Федоров.
В ближайшее время в Дії появятся:
- ИИ-ассистент на портале Дія. ИИ-ассистент, который будет предоставлять государственные услуги. Первый сервис - справка о доходах. Впоследствии вы сможете получать консультации и государственные услуги, просто написав свой запрос в чат на человеческом языке.
- е-Нотариат. Украинцы смогут получать услуги нотариата онлайн. Это о качестве, снижении цены и других преимуществах онлайн-сервисов.
- еАкциз. Цифровая трансформация сферы и замена бумажной акцизной марки электронной. Украинцы смогут проверить легальность продукции в Дії, просто отсканировав электронную марку.
- Путь раненого. Вскоре в Дії появится комплексный сервис для военных и их семей - Путь раненого. Весь процесс будет онлайн, а взаимодействие с госорганами - автоматическое. Без очередей, сбора документов и походов в разные учреждения.
- Базовая социальная помощь. Начинается бета-тест сервиса. Это комплексная услуга, которая объединит все соцвыплаты в одну. Подача заявки - через Дію без бумажной бюрократии.
- Выписка о несудимости с апостилем. Заказ в Дії документа с доставкой. Сейчас его можно получить только по одному адресу в Киеве - новый сервис исправит это неудобство.
