724 12

У Дії з’явиться шість нових сервісів, серед яких е-Нотаріат, еАкциз та Шлях пораненого, - Федоров

дія

Перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появу на порталі "Дія" шести нових сервісів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністра.

"Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України", - повідомив Федоров.

Найближчим часом у Дії з’являться:

  1. АІ-асистент на порталі Дія. АІ-асистент, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою.
  2. е-Нотаріат. Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Це про якість, зниження ціни та інші переваги онлайн-сервісів.
  3. еАкциз. Цифрова трансформація сфери й заміна паперової акцизної марки електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку.
  4. Шлях пораненого. Незабаром у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи.
  5. Базова соціальна допомога. Розпочинається бета-тест сервісу. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки — через Дію без паперової бюрократії.
  6. Витяг про несудимість з апостилем. Замовлення в Дії документу з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність.

Автор: 

Федоров Михайло (926) Дія (1173)
Топ коментарі
+6
Є-Хабар тре.
Щоб одразу у крипті і без посередників прямо в ОП Єрмаку.

Доречі, а Єрмак же ж взагалі не декларує доходи бо формалтно не є держслужбовцем?
показати весь коментар
26.08.2025 22:27 Відповісти
+4
А за ними і є-вибори
показати весь коментар
26.08.2025 22:24 Відповісти
+3
є-нах Оманську Гниду є ?
показати весь коментар
26.08.2025 22:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Є. Послуга називається є-банат 😆
показати весь коментар
26.08.2025 22:29 Відповісти
Є-Хабар тре.
Щоб одразу у крипті і без посередників прямо в ОП Єрмаку.

Доречі, а Єрмак же ж взагалі не декларує доходи бо формалтно не є держслужбовцем?
показати весь коментар
26.08.2025 22:27 Відповісти
"...з посиланням на телеграм-канал міністра."
А коли вже буде є-телеграм, є-вконтакті і є-однокласники ?
показати весь коментар
26.08.2025 22:30 Відповісти
Аж всираються зі своєю дебільною дією)))
показати весь коментар
26.08.2025 22:39 Відповісти
великовікові хлопчики граються в компьютерні ігри,де персонажі в них українці,залишається вмонтувати останній левел гри під назвою Е-РАБ,бо підписуючись на весь їхній срач в дії ви з Людини перетворюєтеся в цифрову Істоту під назвою Особа,Генеральна асамблея ООН у 1977 році надавала визначення поняття "фізична особа" в контексті міграції, згідно з яким це була особа, що не мала правового зв'язку з державою, мігрант без прав-РАБ
показати весь коментар
26.08.2025 23:53 Відповісти
Не виконання державними органами рішень суду БУДЕ?
показати весь коментар
26.08.2025 22:44 Відповісти
а коли зявиться Езвільнення? Еротація? підараси ви ****** цифрові..
показати весь коментар
26.08.2025 22:49 Відповісти
Збільшується кількість "послуг", типу для для зменшення бюрократії... Але чомусь, при цьому не зменшується кіл-ть держслужбовців...
показати весь коментар
26.08.2025 22:49 Відповісти
Е-хай на х..., трансформатор...
показати весь коментар
26.08.2025 22:52 Відповісти
 
 