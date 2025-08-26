У Дії з’явиться шість нових сервісів, серед яких е-Нотаріат, еАкциз та Шлях пораненого, - Федоров

Перший віцепрем’єр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров анонсував появу на порталі "Дія" шести нових сервісів.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на телеграм-канал міністра.

"Зараз працюємо над проєктами, що стануть революційним етапом у розвитку цифрової України", - повідомив Федоров.

Найближчим часом у Дії з’являться:

АІ-асистент на порталі Дія. АІ-асистент, який надаватиме державні послуги. Перший сервіс — довідка про доходи. Згодом ви зможете отримувати консультації та державні послуги, просто написавши свій запит у чат людською мовою. е-Нотаріат. Українці зможуть отримувати послуги нотаріату онлайн. Це про якість, зниження ціни та інші переваги онлайн-сервісів. еАкциз. Цифрова трансформація сфери й заміна паперової акцизної марки електронною. Українці зможуть перевірити легальність продукції в Дії, просто відсканувавши електронну марку. Шлях пораненого. Незабаром у Дії зʼявиться комплексний сервіс для військових та їхніх родин — Шлях пораненого. Весь процес буде онлайн, а взаємодія з держорганами — автоматична. Без черг, збору документів та походів у різні установи. Базова соціальна допомога. Розпочинається бета-тест сервісу. Це комплексна послуга, яка об’єднає всі соцвиплати в одну. Подання заявки — через Дію без паперової бюрократії. Витяг про несудимість з апостилем. Замовлення в Дії документу з доставкою. Зараз його можна отримати лише за однією адресою в Києві — новий сервіс виправить цю незручність.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Розлучення через "Дію" стане можливим наприкінці осені, - Федоров