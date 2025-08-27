РУС
Рашисты массированно ударили по Полтавской области: повреждено энергетическое предприятие

РФ вдарила по Слов’янську 27 травня 2025 року

Ночью российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область.

Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.

"Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары. Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей", - говорится в сообщении.

Сейчас пожары локализованы, электроснабжение восстановлено.

Вследствие вражеской атаки пострадавших нет. Силы ПВО сбили большинство целей.

обстрел (29176) Полтавская область (1254) Полтавский район (73)
Сортировать:
А що ми зробили за цю добу???
27.08.2025 08:45 Ответить
Хтось тільки пост зранку написав з питанням, а що типу МИ зробили..
27.08.2025 09:00 Ответить
Дійсно, Вася, відзвітуй спільноті - що ти зробив за цю добу!
27.08.2025 09:38 Ответить
ні)(уя
27.08.2025 10:20 Ответить
)(уйлостан повинен палати і шкварчати. від мацкви до самих до акраін.
27.08.2025 09:57 Ответить
 
 