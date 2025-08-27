Рашисты массированно ударили по Полтавской области: повреждено энергетическое предприятие
Ночью российские оккупанты массированно атаковали Полтавскую область.
Об этом сообщил глава ОВА Владимир Когут, информирует Цензор.НЕТ.
"Зафиксировано падение обломков и прямые попадания в Полтавском районе. Пострадало предприятие энергетического сектора. Повреждены админздание, транспортные средства и оборудование. На территории предприятия возникли пожары. Также произошло обесточивание бытовых и юридических потребителей", - говорится в сообщении.
Сейчас пожары локализованы, электроснабжение восстановлено.
Вследствие вражеской атаки пострадавших нет. Силы ПВО сбили большинство целей.
