Более 40 раз оккупанты атаковали Синельниковский и Никопольский районы: пострадала женщина, повреждены дома, автомобили и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ
В течение дня 26 августа Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области пережили более четырех десятков российских атак.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.
Так, в Маломихайловской громаде на Синельниковщине из-за удара КАБами пострадала 65-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей госпитализация не понадобилась.
В результате атаки повреждены три частных дома и газопровод.
По Межевой громаде российские войска попали беспилотником. Загорелся частный дом. В Славянской громаде разбита АЗС.
На Никопольщине агрессор терроризировал районный центр, Марганецкую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.
По населенным пунктам открывали огонь из тяжелой артиллерии и направляли БпЛА.
Повреждены по два частных дома, хозяйственные постройки и авто.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль