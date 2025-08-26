РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Фото Обстрелы Днепропетровщины
219 0

Более 40 раз оккупанты атаковали Синельниковский и Никопольский районы: пострадала женщина, повреждены дома, автомобили и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 26 августа Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области пережили более четырех десятков российских атак.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Маломихайловской громаде на Синельниковщине из-за удара КАБами пострадала 65-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей госпитализация не понадобилась.

В результате атаки повреждены три частных дома и газопровод.

По Межевой громаде российские войска попали беспилотником. Загорелся частный дом. В Славянской громаде разбита АЗС.

Также читайте: Информация об оккупации врагом с. Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине не соответствует действительности, - Генштаб

На Никопольщине агрессор терроризировал районный центр, Марганецкую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.

Обстрелы Никопольщины 26 августа

По населенным пунктам открывали огонь из тяжелой артиллерии и направляли БпЛА.

Также читайте: Россия атаковала дронами Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины: горели дом и предприятие

Повреждены по два частных дома, хозяйственные постройки и авто.

Обстрелы Никопольщины 26 августа
Обстрелы Никопольщины 26 августа
Обстрелы Никопольщины 26 августа

обстрел (29164) Никополь (1164) Днепропетровская область (4387) Никопольский район (404) Синельниковский район (203)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 