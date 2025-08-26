Более 40 раз оккупанты атаковали Синельниковский и Никопольский районы: пострадала женщина, повреждены дома, автомобили и АЗС. ФОТОРЕПОРТАЖ

В течение дня 26 августа Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровской области пережили более четырех десятков российских атак.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, передает Цензор.НЕТ.

Так, в Маломихайловской громаде на Синельниковщине из-за удара КАБами пострадала 65-летняя женщина. Ей оказали медицинскую помощь. Пострадавшей госпитализация не понадобилась.

В результате атаки повреждены три частных дома и газопровод.

По Межевой громаде российские войска попали беспилотником. Загорелся частный дом. В Славянской громаде разбита АЗС.

Также читайте: Информация об оккупации врагом с. Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине не соответствует действительности, - Генштаб

На Никопольщине агрессор терроризировал районный центр, Марганецкую, Мировскую, Червоногригорьевскую и Покровскую громады.

По населенным пунктам открывали огонь из тяжелой артиллерии и направляли БпЛА.

Также читайте: Россия атаковала дронами Синельниковский и Никопольский районы Днепропетровщины: горели дом и предприятие

Повреждены по два частных дома, хозяйственные постройки и авто.





