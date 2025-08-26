Понад 40 разів окупанти атакували Синельниківщину та Нікопольщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, авто та АЗС. ФОТОрепортаж

Упродовж дня 26 серпня Синельниківський і Нікопольський райони Дніпропетровської області пережили понад чотири десятки російських атак.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, передає Цензор.НЕТ.

Так, у Маломихайлівській громаді на Синельниківщині через удар КАБами постраждала 65-річна жінка. Їй надали медичну допомогу. Потерпілій госпіталізація не знадобилася.

Унаслідок атаки пошкоджені три приватні будинки та газогін.

По Межівській громаді російські війська поцілили безпілотником. Зайнялася приватна оселя. У Слов’янській громаді потрощена АЗС.

На Нікопольщині агресор тероризував районний центр, Марганецьку, Мирівську, Червоногригорівську та Покровську громади.

По населених пунктах відкривали вогонь з важкої артилерії й скеровували БпЛА.

Пошкоджені по два приватні будинки, господарські споруди та авто.





