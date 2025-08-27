УКР
Новини Удар росіян по Полтавщині Атака безпілотників на Полтавщину
2 714 5

Рашисти масовано вдарили по Полтавщині: пошкоджено енергетичне підприємство

Удар по Полтавській області 27 серпня Що відомо про наслідки

Вночі російські окупанти масовано атакували Полтавську область.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів", - йдеться в повідомленні.

Наразі пожежі локалізовано, електропостачання відновлено.

Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Сили ППО збили більшість цілей.

Понад 40 разів окупанти атакували Синельниківщину та Нікопольщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, авто та АЗС. ФОТОрепортаж

Автор: 

обстріл (30503) Полтавська область (1213) Полтавський район (75)
Коментувати
Сортувати:
А що ми зробили за цю добу???
показати весь коментар
27.08.2025 08:45 Відповісти
Хтось тільки пост зранку написав з питанням, а що типу МИ зробили..
показати весь коментар
27.08.2025 09:00 Відповісти
Дійсно, Вася, відзвітуй спільноті - що ти зробив за цю добу!
показати весь коментар
27.08.2025 09:38 Відповісти
ні)(уя
показати весь коментар
27.08.2025 10:20 Відповісти
)(уйлостан повинен палати і шкварчати. від мацкви до самих до акраін.
показати весь коментар
27.08.2025 09:57 Відповісти
 
 