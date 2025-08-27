Рашисти масовано вдарили по Полтавщині: пошкоджено енергетичне підприємство

Вночі російські окупанти масовано атакували Полтавську область.

Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.

"Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів", - йдеться в повідомленні.

Наразі пожежі локалізовано, електропостачання відновлено.

Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Сили ППО збили більшість цілей.

Читайте: Понад 40 разів окупанти атакували Синельниківщину та Нікопольщину: постраждала жінка, пошкоджено будинки, авто та АЗС. ФОТОрепортаж