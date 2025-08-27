Рашисти масовано вдарили по Полтавщині: пошкоджено енергетичне підприємство
Вночі російські окупанти масовано атакували Полтавську область.
Про це повідомив глава ОВА Володимир Когут, інформує Цензор.НЕТ.
"Зафіксовано падіння уламків та прямі влучання у Полтавському районі. Постраждало підприємство енергетичного сектору. Пошкоджено адмінбудівлю, транспортні засоби та обладнання. На території підприємства виникли пожежі. Також відбулося знеструмлення побутових та юридичних споживачів", - йдеться в повідомленні.
Наразі пожежі локалізовано, електропостачання відновлено.
Внаслідок ворожої атаки постраждалих немає. Сили ППО збили більшість цілей.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Василь Казімко
показати весь коментар27.08.2025 08:45 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
kharkov1000
показати весь коментар27.08.2025 09:00 Відповісти Мені подобається 3 Посилання
Дмитро Піталов #581675
показати весь коментар27.08.2025 09:38 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Сергій Малецький
показати весь коментар27.08.2025 10:20 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Центр 820 #589399
показати весь коментар27.08.2025 09:57 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль