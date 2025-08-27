РУС
Новости Обстрелы Херсона
Рашисты нанесли удар по Херсону из артиллерии: погибла женщина, есть раненая. ФОТО

Российские оккупанты утром нанесли удар по Херсону, в вследствие чего известно о погибшей и раненой.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Около 4:45 рашисты ударили по городу из артиллерии.

Вследствие обстрела погибла 81-летняя женщина. Ранена 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу.

Обстрел Херсона 27 августа 2025 года Есть погибшая

Кремлівський вбивця продовжує втілювати свій амбітний і злочинний
план по знищенню украінськоі націі 😡
Трамп дозволив йому це робити , а обіцяні санкціі так і залишились
в голові хворої людини !!
показать весь комментарий
27.08.2025 09:11 Ответить
А де та мертва зона з дронів навколо Харківщини?(
показать весь комментарий
27.08.2025 10:10 Ответить
 
 