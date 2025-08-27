724 2
Рашисты нанесли удар по Херсону из артиллерии: погибла женщина, есть раненая. ФОТО
Российские оккупанты утром нанесли удар по Херсону, в вследствие чего известно о погибшей и раненой.
Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.
Около 4:45 рашисты ударили по городу из артиллерии.
Вследствие обстрела погибла 81-летняя женщина. Ранена 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу.
план по знищенню украінськоі націі 😡
Трамп дозволив йому це робити , а обіцяні санкціі так і залишились
в голові хворої людини !!