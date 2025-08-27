Рашисты нанесли удар по Херсону из артиллерии: погибла женщина, есть раненая. ФОТО

Российские оккупанты утром нанесли удар по Херсону, в вследствие чего известно о погибшей и раненой.

Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры области, информирует Цензор.НЕТ.

Около 4:45 рашисты ударили по городу из артиллерии.

Вследствие обстрела погибла 81-летняя женщина. Ранена 53-летняя женщина, она госпитализирована в больницу.

