Рашисти вдарили по Херсону з артилерії: загинула жінка, є поранена. ФОТО
Російські окупанти вранці завдали удару по Херсону, внаслідок чого відомо про загиблу та поранену.
Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.
Близько 4:45 рашисти вдарили по місту з артилерії.
Внаслідок обстрілу загинула 81-річна жінка. Поранено 53-річну жінку, її госпіталізовано до лікарні.
план по знищенню украінськоі націі 😡
Трамп дозволив йому це робити , а обіцяні санкціі так і залишились
в голові хворої людини !!