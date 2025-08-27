УКР
Новини Обстріли Херсона
Рашисти вдарили по Херсону з артилерії: загинула жінка, є поранена. ФОТО

Російські окупанти вранці завдали удару по Херсону, внаслідок чого відомо про загиблу та поранену.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 4:45 рашисти вдарили по місту з артилерії.

Внаслідок обстрілу загинула 81-річна жінка. Поранено 53-річну жінку, її госпіталізовано до лікарні.

Обстріл Херсону 27 серпня 2025 року Є загибла

обстріл (30503) Херсон (3574) Херсонська область (6135) Херсонський район (542)
Кремлівський вбивця продовжує втілювати свій амбітний і злочинний
план по знищенню украінськоі націі 😡
Трамп дозволив йому це робити , а обіцяні санкціі так і залишились
в голові хворої людини !!
показати весь коментар
27.08.2025 09:11 Відповісти
А де та мертва зона з дронів навколо Харківщини?(
показати весь коментар
27.08.2025 10:10 Відповісти
 
 