Рашисти вдарили по Херсону з артилерії: загинула жінка, є поранена. ФОТО

Російські окупанти вранці завдали удару по Херсону, внаслідок чого відомо про загиблу та поранену.

Про це повідомила пресслужба прокуратури області, інформує Цензор.НЕТ.

Близько 4:45 рашисти вдарили по місту з артилерії.

Внаслідок обстрілу загинула 81-річна жінка. Поранено 53-річну жінку, її госпіталізовано до лікарні.

