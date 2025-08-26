Росіяни атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона, - ОВА. ВIДЕО
Російські терористи атакували ударним дроном багатоповерхівку у Центральному районі Херсона.
Про це повідомив очільник ОВА Олександр Прокудін, передає Цензор.НЕТ.
"Через ворожий удар пошкоджено декілька квартир. У власних оселях постраждали дві жінки 1959 та 1962 років народження. У них – вибухові травми, контузії та уламкові поранення. Стан першої потерпілої – середнього ступеня тяжкості, другої – важкий. Бригада "швидкої" доставила поранених до лікарні. Вони отримують всю необхідну меддопомогу", - розповів Прокудін.
