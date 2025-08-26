Дрони атакують, авто горять, рух обмежено: який вигляд має дорога М-14 між Херсоном та Миколаєвом. ВIДЕО

Херсонська ОВА повідомляє про високу активність російських безпілотників уздовж автошляху М-14, що з’єднує Херсон і Миколаїв. Як інформує Цензор.НЕТ, через загрозу обстрілів мешканців закликають без нагальної потреби не користуватися цією дорогою. У разі фіксації ворожих дронів рух трасою буде тимчасово перекрито — водіям радять заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.

За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, спільно з військовими вживаються заходи для стабілізації ситуації. На відео, яке поширюється у соцмережах, видно уламки дронів, пошкоджені автомобілі та одну палаючу машину, що рухалась дорогою М-14.

