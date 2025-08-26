УКР
2 699 10

Дрони атакують, авто горять, рух обмежено: який вигляд має дорога М-14 між Херсоном та Миколаєвом. ВIДЕО

Херсонська ОВА повідомляє про високу активність російських безпілотників уздовж автошляху М-14, що з’єднує Херсон і Миколаїв. Як інформує Цензор.НЕТ, через загрозу обстрілів мешканців закликають без нагальної потреби не користуватися цією дорогою. У разі фіксації ворожих дронів рух трасою буде тимчасово перекрито — водіям радять заздалегідь планувати маршрути та, за можливості, обирати альтернативні шляхи.

За словами очільника ОВА Олександра Прокудіна, спільно з військовими вживаються заходи для стабілізації ситуації. На відео, яке поширюється у соцмережах, видно уламки дронів, пошкоджені автомобілі та одну палаючу машину, що рухалась дорогою М-14.

Дивіться також: У Херсоні окупанти влаштовують сафарі на людей і тварин. ВIДЕО

Топ коментарі
+17
Слава Оманській Гниді за розмінований Чонгар !
показати весь коментар
26.08.2025 18:00 Відповісти
+12
Це наслідки клоунської політики, що на обстріли нашої території ні в якому разі не можно відповідати по ворогу.
показати весь коментар
26.08.2025 18:12 Відповісти
+6
плять !

ЗЄльоний та про-сирський, ви зовсім охрєнєлі ?

це ж не дорога а лінія фронту !

.
показати весь коментар
26.08.2025 18:11 Відповісти
Хотят Херсон просто голодом заморить и все. Придется и тем кто еще остается оттуда выезжать. Армию как нибудь да снабдят я думаю, а вот мирных обеспечивать как?
показати весь коментар
26.08.2025 18:02 Відповісти
Це не їх країна.
показати весь коментар
26.08.2025 18:40 Відповісти
А сверху где сетка?
показати весь коментар
26.08.2025 18:12 Відповісти
На сміттєвий проект Миколаєву пішло
показати весь коментар
26.08.2025 19:40 Відповісти
А куда ты будешь отвечать? Будешь бить по машинам мирных в Олешках или Голой пристани?
показати весь коментар
26.08.2025 18:57 Відповісти
Ви що здуріли? Бити треба по ростову, курську, брянську, воронежу. А білгород взагалі треба знищити під корінь.
показати весь коментар
26.08.2025 18:59 Відповісти
Ну вот что осталось от обещанной потужности и незламности - тем наши и бьют. Не нужно спрашивать где Рута, где Трембита, где Паляниця и так далее. Все мы знаем что у каждой ошибки, воровства и предательства есть имя и фамилия.
показати весь коментар
26.08.2025 19:12 Відповісти
 
 