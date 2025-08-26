Дроны атакуют, машины горят, движение ограничено: как выглядит дорога М-14 между Херсоном и Николаевом. ВИДЕО

Херсонская ОВА сообщает о высокой активности российских беспилотников вдоль автодороги М-14, соединяющей Херсон и Николаев. Как информирует Цензор.НЕТ, из-за угрозы обстрелов жителей призывают без необходимости не пользоваться этой дорогой. В случае фиксации вражеских дронов движение по трассе будет временно перекрыто - водителям советуют заранее планировать маршруты и, по возможности, выбирать альтернативные пути.

По словам главы ОВА Александра Прокудина, совместно с военными принимаются меры для стабилизации ситуации. На видео, которое распространяется в соцсетях, видно обломки дронов, поврежденные автомобили и одну горящую машину, которая двигалась по дороге М-14.

