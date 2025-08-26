РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10665 посетителей онлайн
Новости Видео
3 706 13

Дроны атакуют, машины горят, движение ограничено: как выглядит дорога М-14 между Херсоном и Николаевом. ВИДЕО

Херсонская ОВА сообщает о высокой активности российских беспилотников вдоль автодороги М-14, соединяющей Херсон и Николаев. Как информирует Цензор.НЕТ, из-за угрозы обстрелов жителей призывают без необходимости не пользоваться этой дорогой. В случае фиксации вражеских дронов движение по трассе будет временно перекрыто - водителям советуют заранее планировать маршруты и, по возможности, выбирать альтернативные пути.

По словам главы ОВА Александра Прокудина, совместно с военными принимаются меры для стабилизации ситуации. На видео, которое распространяется в соцсетях, видно обломки дронов, поврежденные автомобили и одну горящую машину, которая двигалась по дороге М-14.

Смотрите также: В Херсоне оккупанты устраивают сафари на людей и животных. ВИДЕО

дороги (2513) Николаев (2192) Николаевская область (2203) Херсон (3029) трасса (109) водители (504) fvp-дрон (162) Херсонская область (5137) Николаевский район (112) Херсонский район (533)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+23
Слава Оманській Гниді за розмінований Чонгар !
показать весь комментарий
26.08.2025 18:00 Ответить
+19
Це наслідки клоунської політики, що на обстріли нашої території ні в якому разі не можно відповідати по ворогу.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:12 Ответить
+10
плять !

ЗЄльоний та про-сирський, ви зовсім охрєнєлі ?

це ж не дорога а лінія фронту !

.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:11 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Слава Оманській Гниді за розмінований Чонгар !
показать весь комментарий
26.08.2025 18:00 Ответить
а що їх би зупинив знищенний міст....... ну зайшли би на 24 - 48 - 72 години пізднійше у Мілітополь і шо ...... Чонгар це на Мілітополь путь, а Херсон це Армянськ - Антоновський міст...
«после драки кулаками не машут»: поздно.
показать весь комментарий
26.08.2025 20:21 Ответить
ви напевно не в курсі - там не було драки, там був парад кацапської армії, тому ніколи не пізно розібратися, хто їх чекав?
показать весь комментарий
26.08.2025 21:02 Ответить
Хотят Херсон просто голодом заморить и все. Придется и тем кто еще остается оттуда выезжать. Армию как нибудь да снабдят я думаю, а вот мирных обеспечивать как?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:02 Ответить
плять !

ЗЄльоний та про-сирський, ви зовсім охрєнєлі ?

це ж не дорога а лінія фронту !

.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:11 Ответить
Це не їх країна.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:40 Ответить
А сверху где сетка?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:12 Ответить
На сміттєвий проект Миколаєву пішло
показать весь комментарий
26.08.2025 19:40 Ответить
Це наслідки клоунської політики, що на обстріли нашої території ні в якому разі не можно відповідати по ворогу.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:12 Ответить
А куда ты будешь отвечать? Будешь бить по машинам мирных в Олешках или Голой пристани?
показать весь комментарий
26.08.2025 18:57 Ответить
Ви що здуріли? Бити треба по ростову, курську, брянську, воронежу. А білгород взагалі треба знищити під корінь.
показать весь комментарий
26.08.2025 18:59 Ответить
Ну вот что осталось от обещанной потужности и незламности - тем наши и бьют. Не нужно спрашивать где Рута, где Трембита, где Паляниця и так далее. Все мы знаем что у каждой ошибки, воровства и предательства есть имя и фамилия.
показать весь комментарий
26.08.2025 19:12 Ответить
а можно вларити и по Донецку, Мариуполь, Макеевка, Горловка и Енакиево ...... А білгород не на лінії
показать весь комментарий
26.08.2025 20:11 Ответить
 
 