Дроны атакуют, машины горят, движение ограничено: как выглядит дорога М-14 между Херсоном и Николаевом. ВИДЕО
Херсонская ОВА сообщает о высокой активности российских беспилотников вдоль автодороги М-14, соединяющей Херсон и Николаев. Как информирует Цензор.НЕТ, из-за угрозы обстрелов жителей призывают без необходимости не пользоваться этой дорогой. В случае фиксации вражеских дронов движение по трассе будет временно перекрыто - водителям советуют заранее планировать маршруты и, по возможности, выбирать альтернативные пути.
По словам главы ОВА Александра Прокудина, совместно с военными принимаются меры для стабилизации ситуации. На видео, которое распространяется в соцсетях, видно обломки дронов, поврежденные автомобили и одну горящую машину, которая двигалась по дороге М-14.
Топ комментарии
Xander G
26.08.2025 18:00
Jolli Rabbit
26.08.2025 18:12
Алекс Мышкевич
26.08.2025 18:11
«после драки кулаками не машут»: поздно.
ЗЄльоний та про-сирський, ви зовсім охрєнєлі ?
це ж не дорога а лінія фронту !
.