РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9775 посетителей онлайн
Новости Видео Атаки беспилотников на Херсон
300 0

Россияне атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона, - ОГА. ВИДЕО

Российские террористы атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского удара повреждены несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения. У них - взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние первой пострадавшей - средней степени тяжести, второй - тяжелое. Бригада "скорой" доставила раненых в больницу. Они получают всю необходимую медпомощь", - рассказал Прокудин.

Смотрите: Дроны атакуют, авто горят, движение ограничено: как выглядит дорога М-14 между Херсоном и Николаевом. ВИДЕО

беспилотник (4144) Херсон (3029) Херсонская область (5137) Херсонский район (533) война в Украине (5823)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 