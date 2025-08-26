Россияне атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона, - ОГА. ВИДЕО

Российские террористы атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона.

Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.

"Из-за вражеского удара повреждены несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения. У них - взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние первой пострадавшей - средней степени тяжести, второй - тяжелое. Бригада "скорой" доставила раненых в больницу. Они получают всю необходимую медпомощь", - рассказал Прокудин.

