Россияне атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона, - ОГА. ВИДЕО
Российские террористы атаковали ударным дроном многоэтажку в Центральном районе Херсона.
Об этом сообщил глава ОГА Александр Прокудин, передает Цензор.НЕТ.
"Из-за вражеского удара повреждены несколько квартир. В собственных домах пострадали две женщины 1959 и 1962 годов рождения. У них - взрывные травмы, контузии и осколочные ранения. Состояние первой пострадавшей - средней степени тяжести, второй - тяжелое. Бригада "скорой" доставила раненых в больницу. Они получают всю необходимую медпомощь", - рассказал Прокудин.
