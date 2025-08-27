РУС
Коалиция союзников готовит "надежные и убедительные" гарантии безопасности для Украины после возможного перемирия, - Каллас

каллас

Коалиция союзников во главе с Великобританией и Францией вместе с США работает над созданием системы гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает WELT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что такие гарантии должны быть "убедительными и надежными". Она подчеркнула, что Украина должна иметь возможность рассчитывать на Запад, а Кремль - понимать последствия нарушения перемирия.

По словам Каллас, одних только наблюдательных миссий будет недостаточно. Запад должен развернуть хорошо оснащенные миротворческие силы, способные действовать на самозащиту. В то же время главным щитом от возможной новой агрессии будет оставаться украинская армия.

Каллас также призвала усилить санкции против России и продолжать поставки оружия Украине, чтобы лишить Москву возможности вести войну.

ЕС интенсивно работает над 19-м пакетом санкций против РФ, - Каллас

Каллас Кая (257) гарантии безопасности (215)
Неймовірно!!
27.08.2025 11:35 Ответить
надійні та переконливі

Переконати надіятися
27.08.2025 11:36 Ответить
Які миротворчі сили якщо населення країн, які можуть бути учасниками миротворчої місії, взагалі проти нахождення їх військових в Україні. І ніяка Каллас та Трамп не змінить їх думку. На це і разоаховує путін. Він взагалі ставить на Европу як на рак, щуку та лебідь де кожний тягне ковдру на себе.
27.08.2025 11:41 Ответить
У 24 році два під...ра та гамномарахвон переконували шо 90 країн-гарантів то вже така сила, шо навіть на останній квартал року викреслили з бюджету витрати на ЗСУ - а якже - вже перемога. Сподіваюсь у цьому випадку люди більш серьозні і головне шоб вони не допускали до розробок і втілення цих гарантій знов жеж тих двух під....ів та гамномарахвон.
27.08.2025 11:45 Ответить
психотерапія
27.08.2025 11:46 Ответить
Вони з першого дня знають, що гарантії треба готувати аж до моменту вичерпання "добових поставок". Москальських, звісно.
27.08.2025 11:49 Ответить
Зрозумів лише: можливе перемир'я (або не можливе), повинні бути (можуть і не бути), заклики.
27.08.2025 11:51 Ответить
Ключове слово ''ПІСЛЯ''. А значит його не буде. Ніколи. Поки рашка не розвалиться. А коли розвалиться, то нам і гарантії не особо потрібні будуть. А тому - це все пусте палабольство, розмови ніочьом. Можна з тим же успіхом обіцяти хоть зірку смерті.
27.08.2025 11:55 Ответить
Поки раша не розвалиться?А що з Україною буде до того часу?
27.08.2025 12:04 Ответить
Не натякай,а кажи прямо.
27.08.2025 12:29 Ответить
Запад должен развернуть хорошо оснащенные миротворческие силы, способные действовать на самозащиту.

Ну, и нахер они здесь нужны, если они только себя защищать будут?
27.08.2025 11:57 Ответить
Какие ещё надийни и переконливы? Гарантии безопасности это война, это смерть десятков и сотен тысяч мобилизованных твоих сограждан, это серьезный риск ядерной войны,и все это ради безопасности какой то далёкой страны? Да они ТОРГОВАТЬ не хотят перестать и обмениваться туристами, а тут костьми лягут но не пропустят супостата. Смех да и только.
27.08.2025 12:01 Ответить
Надійні, переконливі, рішучі та охочі...імпотенти.
27.08.2025 12:16 Ответить
"Коаліція союзників готує "надійні та переконливі" гарантії безпеки для України"

"Європейці проти відправки військ до України"

І як це корелюється? Чи під «надійними і переконливими» гарантіями мається на увазі відправка ************** озброєння у кількостях, перевищуючих спроможності кацапів? Чи може Європа повністю розірве усі звʼязки з росією і китаєм, який їй допомогає вести війну?
27.08.2025 12:20 Ответить
Коротше,виглядає так,що професійні військові ЄС мають право не виконувати свої прямі обов'язки?)Тобто,навіть парламенти не розуміють,що їх наказ має виконуватися арміями))Розвели полеміку(((Все просто,вони прокинуться,коли прилетить по якійсь базі від москалів.
27.08.2025 12:32 Ответить
 
 