Коалиция союзников готовит "надежные и убедительные" гарантии безопасности для Украины после возможного перемирия, - Каллас
Коалиция союзников во главе с Великобританией и Францией вместе с США работает над созданием системы гарантий безопасности для Украины.
Об этом сообщает WELT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.
Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что такие гарантии должны быть "убедительными и надежными". Она подчеркнула, что Украина должна иметь возможность рассчитывать на Запад, а Кремль - понимать последствия нарушения перемирия.
По словам Каллас, одних только наблюдательных миссий будет недостаточно. Запад должен развернуть хорошо оснащенные миротворческие силы, способные действовать на самозащиту. В то же время главным щитом от возможной новой агрессии будет оставаться украинская армия.
Каллас также призвала усилить санкции против России и продолжать поставки оружия Украине, чтобы лишить Москву возможности вести войну.
Переконати надіятися
Ну, и нахер они здесь нужны, если они только себя защищать будут?
"Європейці проти відправки військ до України"
І як це корелюється? Чи під «надійними і переконливими» гарантіями мається на увазі відправка ************** озброєння у кількостях, перевищуючих спроможності кацапів? Чи може Європа повністю розірве усі звʼязки з росією і китаєм, який їй допомогає вести війну?