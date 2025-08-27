Коалиция союзников готовит "надежные и убедительные" гарантии безопасности для Украины после возможного перемирия, - Каллас

Коалиция союзников во главе с Великобританией и Францией вместе с США работает над созданием системы гарантий безопасности для Украины.

Об этом сообщает WELT со ссылкой на источники, передает Цензор.НЕТ.

Верховный представитель ЕС по внешним отношениям и политике безопасности Кая Каллас подчеркнула, что такие гарантии должны быть "убедительными и надежными". Она подчеркнула, что Украина должна иметь возможность рассчитывать на Запад, а Кремль - понимать последствия нарушения перемирия.

По словам Каллас, одних только наблюдательных миссий будет недостаточно. Запад должен развернуть хорошо оснащенные миротворческие силы, способные действовать на самозащиту. В то же время главным щитом от возможной новой агрессии будет оставаться украинская армия.

Каллас также призвала усилить санкции против России и продолжать поставки оружия Украине, чтобы лишить Москву возможности вести войну.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": ЕС интенсивно работает над 19-м пакетом санкций против РФ, - Каллас