Коаліція союзників готує "надійні та переконливі" гарантії безпеки для України після можливого перемир’я, - Каллас

Коаліція союзників на чолі з Великою Британією та Францією разом зі США працює над створенням системи гарантій безпеки для України.

Про це повідомляє WELT із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що такі гарантії повинні бути "переконливими та надійними". Вона підкреслила, що Україна має мати змогу розраховувати на Захід, а Кремль - розуміти наслідки порушення перемир’я.

За словами Каллас, самих лише спостережних місій буде недостатньо. Захід має розгорнути добре оснащені миротворчі сили, здатні діяти на самозахист. Водночас головним щитом від можливої нової агресії залишатиметься українська армія.

Каллас також закликала посилити санкції проти Росії та продовжувати постачання зброї Україні, щоб позбавити Москву можливості вести війну.

