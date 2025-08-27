УКР
Коаліція союзників готує "надійні та переконливі" гарантії безпеки для України після можливого перемир’я, - Каллас

каллас

Коаліція союзників на чолі з Великою Британією та Францією разом зі США працює над створенням системи гарантій безпеки для України. 

Про це повідомляє WELT із посиланням на джерела, передає Цензор.НЕТ.

Верховна представниця ЄС із зовнішніх відносин і політики безпеки Кая Каллас наголосила, що такі гарантії повинні бути "переконливими та надійними". Вона підкреслила, що Україна має мати змогу розраховувати на Захід, а Кремль - розуміти наслідки порушення перемир’я.

За словами Каллас, самих лише спостережних місій буде недостатньо. Захід має розгорнути добре оснащені миротворчі сили, здатні діяти на самозахист. Водночас головним щитом від можливої нової агресії залишатиметься українська армія.

Каллас також закликала посилити санкції проти Росії та продовжувати постачання зброї Україні, щоб позбавити Москву можливості вести війну.

Топ коментарі
+4
надійні та переконливі

Переконати надіятися
показати весь коментар
27.08.2025 11:36 Відповісти
+4
Ключове слово ''ПІСЛЯ''. А значит його не буде. Ніколи. Поки рашка не розвалиться. А коли розвалиться, то нам і гарантії не особо потрібні будуть. А тому - це все пусте палабольство, розмови ніочьом. Можна з тим же успіхом обіцяти хоть зірку смерті.
показати весь коментар
27.08.2025 11:55 Відповісти
+2
Запад должен развернуть хорошо оснащенные миротворческие силы, способные действовать на самозащиту.

Ну, и нахер они здесь нужны, если они только себя защищать будут?
показати весь коментар
27.08.2025 11:57 Відповісти
Неймовірно!!
показати весь коментар
27.08.2025 11:35 Відповісти
надійні та переконливі

Переконати надіятися
показати весь коментар
27.08.2025 11:36 Відповісти
Будапештський меморандум 2.0. А що ще чекати від паталогічних брехунів і імпотентів?
показати весь коментар
27.08.2025 13:13 Відповісти
Які миротворчі сили якщо населення країн, які можуть бути учасниками миротворчої місії, взагалі проти нахождення їх військових в Україні. І ніяка Каллас та Трамп не змінить їх думку. На це і разоаховує путін. Він взагалі ставить на Европу як на рак, щуку та лебідь де кожний тягне ковдру на себе.
показати весь коментар
27.08.2025 11:41 Відповісти
У 24 році два під...ра та гамномарахвон переконували шо 90 країн-гарантів то вже така сила, шо навіть на останній квартал року викреслили з бюджету витрати на ЗСУ - а якже - вже перемога. Сподіваюсь у цьому випадку люди більш серьозні і головне шоб вони не допускали до розробок і втілення цих гарантій знов жеж тих двух під....ів та гамномарахвон.
показати весь коментар
27.08.2025 11:45 Відповісти
психотерапія
показати весь коментар
27.08.2025 11:46 Відповісти
Вони з першого дня знають, що гарантії треба готувати аж до моменту вичерпання "добових поставок". Москальських, звісно.
показати весь коментар
27.08.2025 11:49 Відповісти
Зрозумів лише: можливе перемир'я (або не можливе), повинні бути (можуть і не бути), заклики.
показати весь коментар
27.08.2025 11:51 Відповісти
Ключове слово ''ПІСЛЯ''. А значит його не буде. Ніколи. Поки рашка не розвалиться. А коли розвалиться, то нам і гарантії не особо потрібні будуть. А тому - це все пусте палабольство, розмови ніочьом. Можна з тим же успіхом обіцяти хоть зірку смерті.
показати весь коментар
27.08.2025 11:55 Відповісти
Поки раша не розвалиться?А що з Україною буде до того часу?
показати весь коментар
27.08.2025 12:04 Відповісти
Не натякай,а кажи прямо.
показати весь коментар
27.08.2025 12:29 Відповісти
Запад должен развернуть хорошо оснащенные миротворческие силы, способные действовать на самозащиту.

Ну, и нахер они здесь нужны, если они только себя защищать будут?
показати весь коментар
27.08.2025 11:57 Відповісти
Какие ещё надийни и переконливы? Гарантии безопасности это война, это смерть десятков и сотен тысяч мобилизованных твоих сограждан, это серьезный риск ядерной войны,и все это ради безопасности какой то далёкой страны? Да они ТОРГОВАТЬ не хотят перестать и обмениваться туристами, а тут костьми лягут но не пропустят супостата. Смех да и только.
показати весь коментар
27.08.2025 12:01 Відповісти
Надійні, переконливі, рішучі та охочі...імпотенти.
показати весь коментар
27.08.2025 12:16 Відповісти
"Коаліція союзників готує "надійні та переконливі" гарантії безпеки для України"

"Європейці проти відправки військ до України"

І як це корелюється? Чи під «надійними і переконливими» гарантіями мається на увазі відправка ************** озброєння у кількостях, перевищуючих спроможності кацапів? Чи може Європа повністю розірве усі звʼязки з росією і китаєм, який їй допомогає вести війну?
показати весь коментар
27.08.2025 12:20 Відповісти
Коротше,виглядає так,що професійні військові ЄС мають право не виконувати свої прямі обов'язки?)Тобто,навіть парламенти не розуміють,що їх наказ має виконуватися арміями))Розвели полеміку(((Все просто,вони прокинуться,коли прилетить по якійсь базі від москалів.
показати весь коментар
27.08.2025 12:32 Відповісти
ці заклики виглядають майже так само потужно як у Зеленського та його ОПг
показати весь коментар
27.08.2025 12:58 Відповісти
Якийсь когнітивний дисонанс! Одночасно і "надійні та переконливі" гарантії безпеки для України Джерело: https://censor.net/ua/n3570758

і після можливого перемир'я,
показати весь коментар
27.08.2025 14:21 Відповісти
 
 