Россияне атаковали беспилотниками частный сектор и больничный городок в Краматорске: тяжело ранен человек

Обстрелы Краматорска 27 августа

Сегодня, 27 августа, российские войска трижды атаковали Краматорск в Донецкой области, есть раненый.

Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.

В частности, в период с 10:00 по 10:20 два вражеских БпЛА нанесли удар по частному сектору и больничному городку.

По предварительной информации, ранен один человек - состояние тяжелое.

В 11:00 Краматорская громада подверглась третьему удару.

С применением БпЛА российские войска нанесли удар по частному сектору.

Устанавливаются окончательные последствия обстрела, работают все соответствующие службы.

Краматорськ (2379) обстрел (29176) Донецкая область (10610) Краматорский район (616)
не зрозуміло вночи стріляють по бпла виють сирени а вдень зась
