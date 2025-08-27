Россияне атаковали беспилотниками частный сектор и больничный городок в Краматорске: тяжело ранен человек
Сегодня, 27 августа, российские войска трижды атаковали Краматорск в Донецкой области, есть раненый.
Об этом сообщил начальник Краматорской ГВА Александр Гончаренко, передает Цензор.НЕТ.
В частности, в период с 10:00 по 10:20 два вражеских БпЛА нанесли удар по частному сектору и больничному городку.
По предварительной информации, ранен один человек - состояние тяжелое.
В 11:00 Краматорская громада подверглась третьему удару.
С применением БпЛА российские войска нанесли удар по частному сектору.
Устанавливаются окончательные последствия обстрела, работают все соответствующие службы.
