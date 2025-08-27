Рашисты обстреляли Боковое на Донетчине: погиб человек, трое ранены. ФОТОрепортаж
Российские войска обстреляли поселок Боковое в Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, 3 человека получили ранения.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.
На территории предприятия в результате обстрела РФ загорелся грузовой автомобиль, повреждены 3 админздания и 11 единиц транспорта.
За минувшие сутки войска РФ совершили 27 обстрелов. Оккупанты били по Доброполью, Лиману и Новодонецкой громаде. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, предприятия. Возникли многочисленные пожары.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Александр Иванов #442761
показать весь комментарий27.08.2025 11:45 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль