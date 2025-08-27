Рашисты обстреляли Боковое на Донетчине: погиб человек, трое ранены. ФОТОрепортаж

Российские войска обстреляли поселок Боковое в Донецкой области, в результате чего погиб 1 человек, 3 человека получили ранения.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС, передает Цензор.НЕТ.

На территории предприятия в результате обстрела РФ загорелся грузовой автомобиль, повреждены 3 админздания и 11 единиц транспорта.

За минувшие сутки войска РФ совершили 27 обстрелов. Оккупанты били по Доброполью, Лиману и Новодонецкой громаде. Повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, предприятия. Возникли многочисленные пожары.

