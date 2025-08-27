УКР
Рашисти обстріляли Бокове на Донеччині: загинула людина, троє поранених. ФОТОрепортаж

Російські війська обстріляли селище Бокове на Донеччині, внаслідок чого загинула 1 людина, 3 особи дістали поранення.

Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.

На території підприємства внаслідок обстрілу РФ загорівся вантажний автомобіль, пошкоджено 3 адмінбудівлі та 11 одиниць транспорту.

Протягом минулої доби війська РФ здійснили 27 обстрілів. Окупанти били по Добропіллю, Лиману та Новодонецькій громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, підприємства. Виникли численні пожежі.

РФ вдарила по Боковому на Донеччині 27 серпня 2025 року

А хтось взагалі бачить що на донецькому напрямку кідараси намагаються узяти у клєщі Покровськ, а також Слов'янськ, Краматорськ, Константинівку та Дружківку?
