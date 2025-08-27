Рашисти обстріляли Бокове на Донеччині: загинула людина, троє поранених. ФОТОрепортаж
Російські війська обстріляли селище Бокове на Донеччині, внаслідок чого загинула 1 людина, 3 особи дістали поранення.
Про це повідомила пресслужба ДСНС, передає Цензор.НЕТ.
На території підприємства внаслідок обстрілу РФ загорівся вантажний автомобіль, пошкоджено 3 адмінбудівлі та 11 одиниць транспорту.
Протягом минулої доби війська РФ здійснили 27 обстрілів. Окупанти били по Добропіллю, Лиману та Новодонецькій громаді. Пошкоджено житлові будинки, господарчі споруди, підприємства. Виникли численні пожежі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Александр Иванов #442761
показати весь коментар27.08.2025 11:45 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль