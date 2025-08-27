Росіяни атакували безпілотниками приватний сектор та лікарняне містечко в Краматорську: важко поранено людину
Сьогодні, 27 серпня, російські війська тричі атакували Краматорськ на Донеччині, є поранений.
Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.
Так, у період з 10:00 по 10:20, два ворожі БпЛА завдали удару по приватному сектору та лікарняному містечку.
За попередньою інформацією, поранено одну людину - стан важкий.
Об 11:00 Краматорська громада зазнала третього удару.
Із застосуванням БпЛА російські війська завдали удару по приватному сектору.
Встановлюються остаточні наслідки обстрілу, працюють усі відповідні служби.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Aleksandr Povoroznuk
показати весь коментар27.08.2025 12:57 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль