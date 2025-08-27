УКР
Росіяни атакували безпілотниками приватний сектор та лікарняне містечко в Краматорську: важко поранено людину

Обстріли Краматорська 27 серпня

Сьогодні, 27 серпня, російські війська тричі атакували Краматорськ на Донеччині, є поранений.

Про це повідомив начальник Краматорської МВА Олександр Гончаренко, передає Цензор.НЕТ.

Так, у період з 10:00 по 10:20, два ворожі БпЛА завдали удару по приватному сектору та лікарняному містечку.

За попередньою інформацією, поранено одну людину - стан важкий.

Об 11:00 Краматорська громада зазнала третього удару.

Із застосуванням БпЛА російські війська завдали удару по приватному сектору.

Встановлюються остаточні наслідки обстрілу, працюють усі відповідні служби.

