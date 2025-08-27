В результате вражеской атаки на Червоноднепровку на Запорожье ранена женщина
Российские войска нанесли удар по Червоноднепровке в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего ранена женщина.
Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, российский fpv-дрон ударил по частному дому в Червоноднепровке. Повреждена крыша, фасад и окна дома, взрывной волной и обломками разрушены хозяйственные постройки.
В результате атаки ранена 76-летняя женщина. Она получила всю необходимую медицинскую помощь.
