В результате вражеской атаки на Червоноднепровку на Запорожье ранена женщина

обстрел Запорожской области

Российские войска нанесли удар по Червоноднепровке в Запорожском районе Запорожской области, в результате чего ранена женщина.

Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, российский fpv-дрон ударил по частному дому в Червоноднепровке. Повреждена крыша, фасад и окна дома, взрывной волной и обломками разрушены хозяйственные постройки.

В результате атаки ранена 76-летняя женщина. Она получила всю необходимую медицинскую помощь.

обстрел (29176) Запорожская область (3457) Запорожский район (220) Червоноднепровка (1)
