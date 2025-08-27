Утренние удары по Запорожской области: известно о трех раненых. ФОТО

В течение суток российские войска нанесли 431 удар по 14 населенным пунктам Запорожской области.

Об этом сообщил глава ОВА Иван Федоров, передает Цензор.НЕТ.

В частности, оккупанты нанесли 6 авиационных ударов по Орехову, Преображенке, Белогорью, Полтавке.

Из РСЗО обстреляли Плавни, Новоданиловку, Малую Токмачку.

291 БпЛА различной модификации (преимущественно FPV) атаковал Беленькое, Червоноднепровку, Новотроицкое, Плавни, Гуляйполе, Щербаки, Новоданиловку, Малую Токмачку, Чаривне.

131 артиллерийский удар нанесен по территории Плавней, Гуляйполя, Орехова, Щербаков, Новоданиловки, Омельника, Малой Токмачки, Чаривного.



Поступило 44 сообщения о разрушении домов, квартир, хозяйственных построек, автомобилей и гаражей.



Также утром войска РФ атаковали один из поселков Пологовского района. Вследствие трех ударов взрывной волной и обломками повреждены частные дома. Ранен 63-летний мужчина.

Два человека ранены вследствие утреннего удара по селу Успеновка. 52-летняя женщина обратилась к медикам.

