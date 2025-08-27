УКР
Ранкові удари по Запорізькій області: відомо про трьох поранених. ФОТО

Протягом доби російські війська завдали 431 удар по 14 населених пунктах Запорізької області.

Про це повідомив глава ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Так, окупанти завдали 6 авіаційних ударів по Оріхову, Преображенці, Білогірʼю, Полтавці.

Із РСЗВ обстріляли Плавні, Новоданилівку, Малу Токмачку.

Наслідки ударів РФ по Запорізькій області 27 серпня

291 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Біленьке, Червонодніпровку, Новотроїцьке, Плавні, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне.

131 артилерійський удар завдано по території Плавнів, Гуляйполя, Оріхова, Щербаків, Новоданилівки, Омельника, Малої Токмачки, Чарівного.

Надійшло 44 повідомлення про руйнування будинків, квартир, господарчих споруд, автомобілів та гаражів.

Також вранці війська РФ атакували одне із селищ Пологівського району. Внаслідок трьох ударів вибуховою хвилею та уламками пошкоджено приватні будинки. Поранено 63-річного чоловіка.

Дві особи поранено внаслідок ранкового удару по селу Успенівка. 52-річна жінка звернулася до медиків.

Наслідки ударів РФ по Запорізькій області 27 серпня

