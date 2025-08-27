Унаслідок ворожої атаки на Червонодніпровку на Запоріжжі поранено жінку
Російські війська завдали удару по Червонодніпровці у Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого поранено жінку.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російський fpv-дрон ударив по приватному будинку у Червонодніпровці. Пошкоджено дах, фасад та вікна будинку, вибуховою хвилею та уламками зруйновані господарчі споруди.
Унаслідок атаки поранена 76-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу.
