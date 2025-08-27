УКР
Унаслідок ворожої атаки на Червонодніпровку на Запоріжжі поранено жінку

обстріл Запорізької області

Російські війська завдали удару по Червонодніпровці у Запорізькому районі Запорізької області, внаслідок чого поранено жінку.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський fpv-дрон ударив по приватному будинку у Червонодніпровці. Пошкоджено дах, фасад та вікна будинку, вибуховою хвилею та уламками зруйновані господарчі споруди.

Унаслідок атаки поранена 76-річна жінка. Вона отримала всю необхідну медичну допомогу.

