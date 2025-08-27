На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, больше всего - на Лиманском направлении, - Генштаб
С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.
Боевые действия на севере
Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Нововасильевка, Строительное, Белая Береза, авиационным обстрелам подвергся населенный пункт Заречье Сумской области.
На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 134 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.
Боевые действия на Харьковщине
Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Южно-Слобожанском направлении.
На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжается три боевых столкновения.
Боевые действия на Донбассе
На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются до сих пор.
На Сиверском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.
На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Плещиевки, Торецка и Полтавки.
На Покровском направлении сегодня враг двадцать 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.
На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Сичневое. Четыре из восьми наступательных действий врага отбиты, еще четыре боевых столкновения продолжаются.
Ситуация на других направлениях
На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Николаевка.
Противник просунувся в центрі Удачного на північ від залізниці, в Котлиному вздовж двох вулиць і на захід від Котлиного вздовж залізниці. На північ від Гродівки російський штурмовий підрозділ потрапив у засідку ЗСУ при спробі просунутися на східній околиці п'ятого вентствола шахти «Капітальна».
На напрямку Родинського та у Красному Лимані без змін.
Костянтинівський напрямок:
У Катеринівці противник зняв кадри демонстрації прапора, хоча про повне захоплення населеного пункту заявив ще 22 серпня. Проте бої за Катеринівку продовжуються.
У Щербинівці противник закріпився у центральній частині та штурмує північну частину.
Також бої тривають у районі Олександро-Шультиному та вздовж залізниці на північ від селища Диліївка.
Лиманський напрямок:
У Серебрянському лісі та у східній частині «Святих гір» точаться активні бої.
Противник просунувся у східній частині Зарічного і продовжує підтягувати сили та засоби для посилення тиску у цьому секторі.
За даними DeepState, російські війська закріпилися в південно-східній і південній частинах Колодязів і вздовж лісосмуг на південь і на північ від населеного пункту, що ще більше посилює тиск на його центральну і західну частини. Захоплення Колодязів дозволить противнику посилити тиск на «зеленку» на захід від Зарічного і в напрямку населеного пункту Ставки."