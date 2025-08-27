На фронте зафиксировано 76 боевых столкновений, больше всего - на Лиманском направлении, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 76.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Боевые действия на севере

Захватчики наносят поражения по районам приграничных с РФ населенных пунктов. Артиллерийским обстрелам подверглись населенные пункты Нововасильевка, Строительное, Белая Береза, авиационным обстрелам подвергся населенный пункт Заречье Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях сегодня украинские воины отбили четыре атаки захватчиков. Также враг нанес 11 авиационных ударов, применив при этом 20 управляемых авиационных бомб, и совершил 134 обстрела, в том числе четыре - из реактивных систем залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

Три атаки отбили украинские воины в районах населенных пунктов Глубокое и Колодязное на Южно-Слобожанском направлении.

На Купянском направлении враг пять раз пытался продвинуться в районе Купянска. До сих пор продолжается три боевых столкновения.

Также читайте: Информация об оккупации врагом с. Запорожское и Новогеоргиевка на Днепропетровщине не соответствует действительности, - Генштаб

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор 12 раз атаковал в районах Новомихайловки, Нового Мира, Зеленой Долины, Колодязей, Торского, Серебрянки и в направлениях Ямполя, Закитного, Дроновки и Шандриголово. Одиннадцать боевых столкновений продолжаются до сих пор.

На Сиверском направлении Силы обороны отбили одну попытку продвижения врага вблизи Федоровки.

На Торецком направлении противник четыре раза атаковал позиции наших войск в районах Плещиевки, Торецка и Полтавки.

На Покровском направлении сегодня враг двадцать 8 раз атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Владимировка, Новоэкономичное, Миролюбовка, Сухецкое, Лисовка, Удачное, Молодецкое, Новоукраинка и в направлениях населенных пунктов Мирноград, Родинское, Проминь, Балаган, Новопавловка, Красный Лиман, Покровск. Одно боевое столкновение продолжается до сих пор.

На Новопавловском направлении наши защитники отражали атаки врага в районах населенных пунктов Филия, Ивановка, Воскресенка и в сторону населенного пункта Сичневое. Четыре из восьми наступательных действий врага отбиты, еще четыре боевых столкновения продолжаются.

Также читайте: Оккупанты используют одинаковую тактику для продвижения на Днепропетровщине, - ОСГВ "Дніпро"

Ситуация на других направлениях

На Краматорском, Гуляйпольском, Ореховском, Приднепровском направлениях с начала суток боевых столкновений не происходило. Враг нанес авиационные удары по населенным пунктам Белогорье и Николаевка.