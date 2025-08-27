На фронті зафіксовано 76 боєзіткнень, найбільше - на Лиманському напрямку, - Генштаб
З початку доби, станом на 16:00, загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 76.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на зведення Генштабу ЗСУ.
Бойові дії на півночі
Загарбники завдають уражень по районах прикордонних із рф населених пунктів. Артилерійських обстрілів зазнали населені пункти Нововасилівка, Будівельне, Біла Береза, авіаційних обстрілів зазнав населений пункт Заріччя Сумської області.
На Північно-Слобожанському і Курському напрямках сьогодні українські воїни відбили чотири атаки загарбників. Також ворог завдав 11 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 20 керованих авіаційних бомб, та здійснив 134 обстріли, зокрема чотири – із реактивних систем залпового вогню.
Бойові дії на Харківщині
Три атаки відбили українські воїни в районах населених пунктів Глибоке та Колодязне на Південно-Слобожанському напрямку.
На Куп’янському напрямку ворог п’ять разів намагався просунутись у районі Куп’янська. Дотепер триває три бойові зіткнення.
Бойові дії на Донбасі
На Лиманському напрямку сьогодні агресор 12 разів атакував у районах Новомихайлівки, Нового Миру, Зеленої Долини, Колодязів, Торського, Серебрянки та в напрямках Ямполя, Закітного, Дронівки й Шандриголового. Одинадцять бойових зіткнень тривають до цього часу.
На Сіверському напрямку Сили оборони відбили одну спробу просування ворога поблизу Федорівки.
На Торецькому напрямку противник чотири рази атакував позиції наших військ у районах Плещіївки, Торецька та Полтавки.
На Покровському напрямку сьогодні ворог двадцять 8 разів атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Володимирівка, Новоекономічне, Миролюбівка, Сухецьке, Лисівка, Удачне, Молодецьке, Новоукраїнка та в напрямках населених пунктів Мирноград, Родинське, Промінь, Балаган, Новопавлівка, Червоний Лиман, Покровськ. Одне бойове зіткнення продовжується дотепер.
На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбивали атаки ворога у районах населених пунктів Філія, Іванівка, Воскресенка та в бік населеного пункту Січневе. Чотири з восьми наступальних дій ворога відбито, ще чотири бойові зіткнення тривають.
Ситуація на інших напрямках
На Краматорському, Гуляйпільському, Оріхівському, Придніпровському напрямках від початку доби бойових зіткнень не відбувалося. Ворог завдав авіаційних ударів по населених пунктах Білогір’я та Миколаївка.
Противник просунувся в центрі Удачного на північ від залізниці, в Котлиному вздовж двох вулиць і на захід від Котлиного вздовж залізниці. На північ від Гродівки російський штурмовий підрозділ потрапив у засідку ЗСУ при спробі просунутися на східній околиці п'ятого вентствола шахти «Капітальна».
На напрямку Родинського та у Красному Лимані без змін.
Костянтинівський напрямок:
У Катеринівці противник зняв кадри демонстрації прапора, хоча про повне захоплення населеного пункту заявив ще 22 серпня. Проте бої за Катеринівку продовжуються.
У Щербинівці противник закріпився у центральній частині та штурмує північну частину.
Також бої тривають у районі Олександро-Шультиному та вздовж залізниці на північ від селища Диліївка.
Лиманський напрямок:
У Серебрянському лісі та у східній частині «Святих гір» точаться активні бої.
Противник просунувся у східній частині Зарічного і продовжує підтягувати сили та засоби для посилення тиску у цьому секторі.
За даними DeepState, російські війська закріпилися в південно-східній і південній частинах Колодязів і вздовж лісосмуг на південь і на північ від населеного пункту, що ще більше посилює тиск на його центральну і західну частини. Захоплення Колодязів дозволить противнику посилити тиск на «зеленку» на захід від Зарічного і в напрямку населеного пункту Ставки."