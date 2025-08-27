177 3
Студенты смогут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн через "Дію"
Отныне в портале "Дія" студенты смогут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн.
Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.
"Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, которые имеют карточку налогоплательщика и подписали договор о проживании в общежитии", - сказано в сообщении.
Для того, чтобы сменить место жительства нужно:
- авторизоваться на портале "Дія";
- в кабинете выбрать услугу "Изменение места жительства";
- указать учебное заведение и общежитие;
- при необходимости добавить номер и дату договора о проживании;
- подписать заявление "Дія.Підписом" или КЭП и отправить.
В "Дії" добавили, что как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, вы получите уведомление об уплате админсбора. Далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. О статусе заявления можно узнать в кабинете на портале "Дія".
К упрощенной процедуре заселения уже присоединились 23 учебных заведения.
Тонка червона лінія
27.08.2025 17:55
CrossFirenko
27.08.2025 17:59
Tema9
27.08.2025 18:28
