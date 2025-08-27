Студенты смогут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн через "Дію"

Отныне в портале "Дія" студенты смогут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.

"Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, которые имеют карточку налогоплательщика и подписали договор о проживании в общежитии", - сказано в сообщении.

Для того, чтобы сменить место жительства нужно:

авторизоваться на портале "Дія";

в кабинете выбрать услугу "Изменение места жительства";

указать учебное заведение и общежитие;

при необходимости добавить номер и дату договора о проживании;

подписать заявление "Дія.Підписом" или КЭП и отправить.

В "Дії" добавили, что как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, вы получите уведомление об уплате админсбора. Далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. О статусе заявления можно узнать в кабинете на портале "Дія".

К упрощенной процедуре заселения уже присоединились 23 учебных заведения.

Читайте также: В Дії появится шесть новых сервисов, среди которых - е-Нотаріат, еАкциз и Шлях пораненого, - Федоров