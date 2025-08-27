РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10107 посетителей онлайн
Новости Услуги в Дії
177 3

Студенты смогут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн через "Дію"

услуги в Дии

Отныне в портале "Дія" студенты смогут зарегистрировать место жительства в общежитии онлайн.

Об этом сообщает пресс-служба "Дії", информирует Цензор.НЕТ.

"Воспользоваться сервисом могут пока невоеннообязанные студенты, которые имеют карточку налогоплательщика и подписали договор о проживании в общежитии", - сказано в сообщении.

Для того, чтобы сменить место жительства нужно:

  • авторизоваться на портале "Дія";
  • в кабинете выбрать услугу "Изменение места жительства";
  • указать учебное заведение и общежитие;
  • при необходимости добавить номер и дату договора о проживании;
  • подписать заявление "Дія.Підписом" или КЭП и отправить.

В "Дії" добавили, что как только заявление одобрит уполномоченное лицо университета, вы получите уведомление об уплате админсбора. Далее система автоматически отправит его органу регистрации места жительства. О статусе заявления можно узнать в кабинете на портале "Дія".

К упрощенной процедуре заселения уже присоединились 23 учебных заведения.

Читайте также: В Дії появится шесть новых сервисов, среди которых - е-Нотаріат, еАкциз и Шлях пораненого, - Федоров

Автор: 

обучение (556) студенты (683) Дія (432)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Скоро зебіли при владі введуть в тій "Дії" опцію, коли всі бажаючі, не лише безхатченк, зможу реєструвати своє місце проживання у будь-яких квартирах/будинках пересічних громадян без їх згоди.
показать весь комментарий
27.08.2025 17:55 Ответить
Щоб ТЦК не шукало.
показать весь комментарий
27.08.2025 17:59 Ответить
Скоро вже будемо ходити до туалету через ДІЮ.
показать весь комментарий
27.08.2025 18:28 Ответить
 
 