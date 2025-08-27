152 2
Студенти зможуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через "Дію"
Відтепер у порталі "Дія" студенти зможуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн.
Про це повідомляє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.
"Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку", - сказано в повідомленні.
Для того, щоб змінити місце проживання потрібно:
- Авторизуватися на порталі "Дія".
- У кабінеті обрати послугу "Зміна місця проживання".
- Вказати навчальний заклад та гуртожиток.
- За потреби додати номер і дату договору про проживання.
- Підписати заяву "Дія.Підписом" або КЕП та відправити.
У "Дії" додали, що як тільки заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви можна дізнатись у кабінеті на порталі "Дія".
До спрощеної процедури заселення вже долучилися 23 навчальних заклади.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тонка червона лінія
показати весь коментар27.08.2025 17:55 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
CrossFirenko
показати весь коментар27.08.2025 17:59 Відповісти Мені подобається 1 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль