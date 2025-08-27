Студенти зможуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через "Дію"

Відтепер у порталі "Дія" студенти зможуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн.

Про це повідомляє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.

"Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб змінити місце проживання потрібно:

Авторизуватися на порталі "Дія".

У кабінеті обрати послугу "Зміна місця проживання".

Вказати навчальний заклад та гуртожиток.

За потреби додати номер і дату договору про проживання.

Підписати заяву "Дія.Підписом" або КЕП та відправити.

У "Дії" додали, що як тільки заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви можна дізнатись у кабінеті на порталі "Дія".

До спрощеної процедури заселення вже долучилися 23 навчальних заклади.

