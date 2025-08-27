УКР
Студенти зможуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн через "Дію"

послуги в Дії

Відтепер у порталі "Дія" студенти зможуть зареєструвати місце проживання в гуртожитку онлайн.

Про це повідомляє пресслужба "Дії", інформує Цензор.НЕТ.

"Скористатись сервісом можуть поки що невійськовозобов'язані студенти, які мають картку платника податків і підписали договір про проживання в гуртожитку", - сказано в повідомленні.

Для того, щоб змінити місце проживання потрібно:

  • Авторизуватися на порталі "Дія".
  • У кабінеті обрати послугу "Зміна місця проживання".
  • Вказати навчальний заклад та гуртожиток.
  • За потреби додати номер і дату договору про проживання.
  • Підписати заяву "Дія.Підписом" або КЕП та відправити.

У "Дії" додали, що як тільки  заяву схвалить уповноважена особа університету, ви отримаєте сповіщення про сплату адмінзбору. Далі система автоматично відправить її органу реєстрації місця проживання. Про статус заяви можна дізнатись у кабінеті на порталі "Дія".

До спрощеної процедури заселення вже долучилися 23 навчальних заклади.

Читайте також: У Дії з’явиться шість нових сервісів, серед яких е-Нотаріат, еАкциз та Шлях пораненого, - Федоров

Скоро зебіли при владі введуть в тій "Дії" опцію, коли всі бажаючі, не лише безхатченк, зможу реєструвати своє місце проживання у будь-яких квартирах/будинках пересічних громадян без їх згоди.
27.08.2025 17:55 Відповісти
Щоб ТЦК не шукало.
27.08.2025 17:59 Відповісти
 
 