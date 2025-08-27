В течение суток подразделения СБС ликвидировали 116 оккупантов.. ИНФОГРАФИКА

В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 826 уникальных целей противника.

Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.

Поражены в частности

199 единиц личного состава, из которых 116 - ликвидировано;

22 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;

19 артиллерийских систем, 5 танков и 5 единиц бронетехники.

"Кроме того, уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 23 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-27.08) уничтожено/поражено 19692 цели, из которых 4631 - личный состав противника", - говорится в сообщении.