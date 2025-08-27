В течение суток подразделения СБС ликвидировали 116 оккупантов.. ИНФОГРАФИКА
В течение суток подразделения группировки Сил беспилотных систем поразили 826 уникальных целей противника.
Об этом пишет пресс-служба СБС, передает Цензор.НЕТ.
Поражены в частности
- 199 единиц личного состава, из которых 116 - ликвидировано;
- 22 единицы автомобильной техники и 25 мотоциклов;
- 19 артиллерийских систем, 5 танков и 5 единиц бронетехники.
"Кроме того, уничтожено 67 беспилотных летательных аппаратов противника (типа "коптер" и "крыло"), а также поражено 23 точки вылета операторов БпЛА. Всего в течение августа (01-27.08) уничтожено/поражено 19692 цели, из которых 4631 - личный состав противника", - говорится в сообщении.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль