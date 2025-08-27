Впродовж доби підрозділи СБС ліквідували 116 окупантів. ІНФОГРАФІКА
Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 826 унікальних цілей противника.
Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.
Уражено зокрема
- 199 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;
- 22 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;
- 19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.
"Крім того, знищено 67 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–27.08) знищено/уражено 19692 цілі, з яких 4631 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль