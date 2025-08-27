Впродовж доби підрозділи СБС ліквідували 116 окупантів. ІНФОГРАФІКА

Упродовж доби підрозділи угруповання Сил безпілотних систем уразили 826 унікальних цілей противника.

Про це пише пресслужба СБС, передає Цензор.НЕТ.

Уражено зокрема

199 одиниць особового складу, з яких 116 – ліквідовано;

22 одиниці автомобільної техніки та 25 мотоциклів;

19 артилерійських систем, 5 танків та 5 одиниць бронетехніки.

"Крім того, знищено 67 безпілотних літальних апаратів противника (типу "коптер" та "крило"), а також уражено 23 точки вильоту операторів БпЛА. Всього протягом серпня (01–27.08) знищено/уражено 19692 цілі, з яких 4631 – особовий склад противника", - йдеться в повідомленні.