Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 079 630 человек (+880 за сутки), 11 139 танков, 32 064 артсистемы, 23 185 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1079630 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава – около 1079630 (+880) человек/persons
  • танков – 11139 (+4) ед
  • боевых бронированных машин – 23185 (+7) ед
  • артиллерийских систем – 32064 (+40) ед
  • РСЗО – 1474 (+2) ед
  • средства ПВО – 1212 (+0) ед
  • самолетов – 422 (+0) ед
  • вертолетов – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325)
  • крылатые ракеты – 3598 (+0)
  • корабли/катера – 28 (+0)
  • подводные лодки – 1 (+0)
  • автомобильная техника и автоцистерны – 60007 (+120)
  • специальная техника – 3952 (+2)

Втрати ворога 27 серпня

+8
Минув 4208 день москальсько-української війни.
175! одиниць знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта, спецтехніка та логістика файно.
Логістика перевалила за 60000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 133000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 079 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
28.08.2025 08:33 Ответить
+5
28.08.2025 08:35 Ответить
+4
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.08.2025 08:59 Ответить
Логістика ювілей в 60 тисяч - 27,3 тис в цьому роіці
Безпілотники скоротили відставання від авто до 6 тисяч (на початок року було 11,5 тис)
28.08.2025 07:48 Ответить
А куди плюсують ешелони з пальним, що на Запорізькому напрямку розбили? 🤔
28.08.2025 08:08 Ответить
Мабуть, в "спецтехніку". +1.
28.08.2025 09:22 Ответить
Або в логістику, повагонно ))
28.08.2025 09:24 Ответить
Там йдуть цистерни з ГСМ )
28.08.2025 09:25 Ответить
ну тоді - локомотив в спецтехніку, а цистерни в "цистерни з ПММ"
28.08.2025 09:48 Ответить
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
28.08.2025 08:12 Ответить
Мало...
28.08.2025 08:33 Ответить
28.08.2025 08:35 Ответить
Сподіваюсь наші паучки вже плетуть нову Павутинку.
28.08.2025 08:44 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
28.08.2025 08:59 Ответить
Напевне, 880 тушок орків і до десятка броні - це і є реальні цифри середньощодобового приходу на кнцерт кобзона... Бо в першій половині року нас годували стстистикою вдвіччі більшою...
28.08.2025 09:55 Ответить
 
 