Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 079 630 человек (+880 за сутки), 11 139 танков, 32 064 артсистемы, 23 185 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1079630 человек российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составляют:
- личного состава – около 1079630 (+880) человек/persons
- танков – 11139 (+4) ед
- боевых бронированных машин – 23185 (+7) ед
- артиллерийских систем – 32064 (+40) ед
- РСЗО – 1474 (+2) ед
- средства ПВО – 1212 (+0) ед
- самолетов – 422 (+0) ед
- вертолетов – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325)
- крылатые ракеты – 3598 (+0)
- корабли/катера – 28 (+0)
- подводные лодки – 1 (+0)
- автомобильная техника и автоцистерны – 60007 (+120)
- специальная техника – 3952 (+2)
Безпілотники скоротили відставання від авто до 6 тисяч (на початок року було 11,5 тис)
175! одиниць знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта, спецтехніка та логістика файно.
Логістика перевалила за 60000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 133000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 079 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.