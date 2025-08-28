Общие боевые потери РФ с начала войны – около 1 079 630 человек (+880 за сутки), 11 139 танков, 32 064 артсистемы, 23 185 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 1079630 человек российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 28.08.25 ориентировочно составляют:

личного состава – около 1079630 (+880) человек/persons

танков – 11139 (+4) ед

боевых бронированных машин – 23185 (+7) ед

артиллерийских систем – 32064 (+40) ед

РСЗО – 1474 (+2) ед

средства ПВО – 1212 (+0) ед

самолетов – 422 (+0) ед

вертолетов – 340 (+0)

БПЛА оперативно-тактического уровня – 53961 (+325)

крылатые ракеты – 3598 (+0)

корабли/катера – 28 (+0)

подводные лодки – 1 (+0)

автомобильная техника и автоцистерны – 60007 (+120)

специальная техника – 3952 (+2)

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Земледелие" пошло на удобрения: БПЛА 27-й Печерской бригады ликвидировали вражеский инженерный комплекс во время движения. ВИДЕО