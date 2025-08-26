"Земледелие" пошло на удобрения: БПЛА 27-й Печерской бригады ликвидировали вражеский инженерный комплекс во время движения. ВИДЕО
Еще один минус в российском арсенале - и еще один плюс в копилку украинского дронового мастерства. На Запорожском направлении ударное подразделение БпЛА 27-й Печерской бригады Национальной гвардии Украины успешно ликвидировало российскую систему дистанционного минирования "Земледелие", сообщает официальный телеграм-канал бригады.
Этот инженерный разведывательно-огневой комплекс предназначен для быстрого создания минных полей и представляет серьезную опасность для украинских войск. Благодаря профессиональным действиям операторов дронов, вражескую технику удалось обнаружить во время движения и атаковать с воздуха. Ударные БпЛА нанесли точные сбросы, что привело к полному уничтожению машины, информирует Цензор.НЕТ.
