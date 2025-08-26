"Земледелие" пішло на добрива: БпЛА 27-ї Печерської бригади ліквідували ворожий інженерний комплекс під час руху. ВIДЕО
Ще один мінус у російському арсеналі — і ще один плюс у скарбничці української дронової майстерності. На Запорізькому напрямку ударний підрозділ БпЛА 27-ї Печерської бригади Національної гвардії України успішно ліквідував російську систему дистанційного мінування "Земледелие", повідомляє офіційний телеграм-канал бригади.
Цей інженерний розвідувально-вогневий комплекс призначений для швидкого створення мінних полів і становить серйозну небезпеку для українських військ. Завдяки професійним діям операторів дронів, ворожу техніку вдалося виявити під час руху та атакувати з повітря. Ударні БпЛА завдали точних скидів, що призвело до повного знищення машини, інформує Цензор.НЕТ.
