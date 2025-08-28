УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
10279 відвідувачів онлайн
Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
3 165 14

Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 079 630 осіб (+880 за добу), 11 139 танків, 32 064 артсистеми, 23 185 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 079 630 осіб російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу – близько 1079630 (+880) осіб / persons
  • танків – 11139 (+4) од
  • бойових броньованих машин – 23185 (+7) од
  • артилерійських систем – 32064 (+40) од
  • РСЗВ – 1474 (+2) од
  • засоби ППО – 1212 (+0) од
  • літаків – 422 (+0) од
  • гелікоптерів – 340 (+0)
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325)
  • крилаті ракети – 3598 (+0)
  • кораблі / катери – 28 (+0)
  • підводні човни – 1 (+0)
  • автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120)
  • спеціальна техніка – 3952 (+2)

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Артем Смілий підірвав дот окупантів поблизу Костянтинівки — ексклюзивні кадри. ВIДЕО

Втрати ворога 27 серпня

Автор: 

армія рф (18551) Генштаб ЗС (7162) ліквідація (4389) знищення (8090)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+16
Минув 4208 день москальсько-української війни.
175! одиниць знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта, спецтехніка та логістика файно.
Логістика перевалила за 60000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 133000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 079 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показати весь коментар
28.08.2025 08:33 Відповісти
+9
показати весь коментар
28.08.2025 08:35 Відповісти
+9
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
28.08.2025 08:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Логістика ювілей в 60 тисяч - 27,3 тис в цьому роіці
Безпілотники скоротили відставання від авто до 6 тисяч (на початок року було 11,5 тис)
показати весь коментар
28.08.2025 07:48 Відповісти
А куди плюсують ешелони з пальним, що на Запорізькому напрямку розбили? 🤔
показати весь коментар
28.08.2025 08:08 Відповісти
Мабуть, в "спецтехніку". +1.
показати весь коментар
28.08.2025 09:22 Відповісти
Або в логістику, повагонно ))
показати весь коментар
28.08.2025 09:24 Відповісти
Там йдуть цистерни з ГСМ )
показати весь коментар
28.08.2025 09:25 Відповісти
ну тоді - локомотив в спецтехніку, а цистерни в "цистерни з ПММ"
показати весь коментар
28.08.2025 09:48 Відповісти
Утилізація моськовського лайна триває !! Слава ЗСУ !!))
показати весь коментар
28.08.2025 08:12 Відповісти
Мало...
показати весь коментар
28.08.2025 08:33 Відповісти
Минув 4208 день москальсько-української війни.
175! одиниць знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта, спецтехніка та логістика файно.
Логістика перевалила за 60000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 133000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 1 079 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.
показати весь коментар
28.08.2025 08:33 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 08:35 Відповісти
Сподіваюсь наші паучки вже плетуть нову Павутинку.
показати весь коментар
28.08.2025 08:44 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
показати весь коментар
28.08.2025 08:59 Відповісти
Напевне, 880 тушок орків і до десятка броні - це і є реальні цифри середньощодобового приходу на кнцерт кобзона... Бо в першій половині року нас годували стстистикою вдвіччі більшою...
показати весь коментар
28.08.2025 09:55 Відповісти
Добре що є втрати бтт русні від вогню ЗСУ, але погано що пошкоджена броня залишається на боці орків
показати весь коментар
28.08.2025 12:06 Відповісти
 
 