Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 1 079 630 осіб (+880 за добу), 11 139 танків, 32 064 артсистеми, 23 185 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 1 079 630 осіб російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 28.08.25 орієнтовно становлять:
- особового складу – близько 1079630 (+880) осіб / persons
- танків – 11139 (+4) од
- бойових броньованих машин – 23185 (+7) од
- артилерійських систем – 32064 (+40) од
- РСЗВ – 1474 (+2) од
- засоби ППО – 1212 (+0) од
- літаків – 422 (+0) од
- гелікоптерів – 340 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 53961 (+325)
- крилаті ракети – 3598 (+0)
- кораблі / катери – 28 (+0)
- підводні човни – 1 (+0)
- автомобільна техніка та автоцистерни – 60007 (+120)
- спеціальна техніка – 3952 (+2)
Безпілотники скоротили відставання від авто до 6 тисяч (на початок року було 11,5 тис)
175! одиниць знищеної техніки та 880 чумардосів за день.
Броня присутня. Арта, спецтехніка та логістика файно.
Логістика перевалила за 60000! Загальна кількість знищеної наземної техніки перевалила за 133000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 1 079 000 це більше, ніж все населення Рязанської області.