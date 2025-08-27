УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
7986 відвідувачів онлайн
Новини Відео Знищення російських окупантів
3 142 6

Артем Смілий підірвав дот окупантів поблизу Костянтинівки — ексклюзивні кадри. ВIДЕО

Під час бою поблизу Костянтинівки Донецької області український військовослужбовець Артем Смілий здійснив героїчну вилазку до доту російських окупантів і підірвав їх протитанковою міною. 

Ексклюзивні кадри операції оприлюднив 3-й лінійний батальйон 111-ї Луганської бригади ТРО. Це ще один приклад мужності українських захисників на східному напрямку фронту, пише Цензор.НЕТ.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": FPV-дрони українських прикордонників знищили окупантів, які ховалися в чагарниках. ВIДЕО

героїзм (109) знищення (8076) Донецька область (9433) ЗСУ (7867) міна (402)
Поділитися:
Підсумувати:
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понимаю это бывшие наши позиции? Все понятно, военная инженерия про дроны пока еще ничего не знает.
показати весь коментар
27.08.2025 22:42 Відповісти
Браво Герою,
Слава Воїнам ЗСУ
показати весь коментар
27.08.2025 22:43 Відповісти
Красавчег!
показати весь коментар
27.08.2025 22:55 Відповісти
Те ж саме могла зробити наша високоточна артилерія і не потрібно було ризикувати бійцями. Такими відео потрібно не вихвалятись а насадити на швабру командира бригади
показати весь коментар
27.08.2025 22:59 Відповісти
Чи там хтось був? Бо очевидно що вартових не бачити. Чи може їх вже порiзали перед тим...
показати весь коментар
27.08.2025 23:00 Відповісти
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
27.08.2025 23:01 Відповісти
 
 