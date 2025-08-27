Артем Смілий підірвав дот окупантів поблизу Костянтинівки — ексклюзивні кадри. ВIДЕО
Під час бою поблизу Костянтинівки Донецької області український військовослужбовець Артем Смілий здійснив героїчну вилазку до доту російських окупантів і підірвав їх протитанковою міною.
Ексклюзивні кадри операції оприлюднив 3-й лінійний батальйон 111-ї Луганської бригади ТРО. Це ще один приклад мужності українських захисників на східному напрямку фронту, пише Цензор.НЕТ.
Слава Воїнам ЗСУ