Артем Смілий підірвав дот окупантів поблизу Костянтинівки — ексклюзивні кадри. ВIДЕО

Під час бою поблизу Костянтинівки Донецької області український військовослужбовець Артем Смілий здійснив героїчну вилазку до доту російських окупантів і підірвав їх протитанковою міною. 

Ексклюзивні кадри операції оприлюднив 3-й лінійний батальйон 111-ї Луганської бригади ТРО. Це ще один приклад мужності українських захисників на східному напрямку фронту, пише Цензор.НЕТ.

Топ коментарі
+15
Браво Герою,
Слава Воїнам ЗСУ
показати весь коментар
27.08.2025 22:43
+12
Герою Слава !
без питань

але. навіщо ця "олександро-матросівщина" якщо є баба-яга, яка може камікадзою закинути той самий вибуховий вантаж.

життя Воїна ЗСУ коштує лише в грошах 15 млн. гривень !!!
скільки коштує горе батьків, дружини та дітей ?

.
показати весь коментар
28.08.2025 00:32
+11
Я так понимаю это бывшие наши позиции? Все понятно, военная инженерия про дроны пока еще ничего не знает.
показати весь коментар
27.08.2025 22:42
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Я так понимаю это бывшие наши позиции? Все понятно, военная инженерия про дроны пока еще ничего не знает.
показати весь коментар
27.08.2025 22:42
саме так !
теж перше, що прийшло в голову -
наші фортифікації, яки покинули через нестачу піхоти

.
показати весь коментар
28.08.2025 00:28
Я не знаю почему бросили, видно что укрепления частично разрушены. Другое дело что окопы просто открыты сверху, никто там оборону держать не будет, пехоту сверху просто закидают скидами. Если бы ходы сообщения сверху были перекрыты бревнами и хотя бы просто засыпаны землей - это уже было бы совсем другое дело. Люди бы смогли перемещаться в них скрытно и их нельзя было бы атаковать с воздуха скидами.
показати весь коментар
28.08.2025 01:32
Браво Герою,
Слава Воїнам ЗСУ
показати весь коментар
27.08.2025 22:43
Герою Слава !
без питань

але. навіщо ця "олександро-матросівщина" якщо є баба-яга, яка може камікадзою закинути той самий вибуховий вантаж.

життя Воїна ЗСУ коштує лише в грошах 15 млн. гривень !!!
скільки коштує горе батьків, дружини та дітей ?

.
показати весь коментар
28.08.2025 00:32
Красавчег!
показати весь коментар
27.08.2025 22:55
Кожний постріл з арти це ризик потрапити а поле зору фпв. Заради 2-3 кацапів вони й пальцем не поворухнуть. Та й піхота часто взагалі не вилазить з укриття й не контролює периметр, як наприклад ці кацапи. Хоча їх все одно змалювали з мавіка, але, схоже через відсутність фпв для враження цю задачу взяв на себе дядько Артем.
показати весь коментар
28.08.2025 00:17
Чи там хтось був? Бо очевидно що вартових не бачити. Чи може їх вже порiзали перед тим...
показати весь коментар
27.08.2025 23:00
Черговому українському супергерою-респект...
показати весь коментар
27.08.2025 23:01
нужно просто делать дроны потяжелее и не нужно людям рисковать.
показати весь коментар
28.08.2025 01:46
Це той дот якого показували найвеличнішому лідору **********
показати весь коментар
28.08.2025 02:17
Наземні дрони та безпілотні камікадзе? Ні, не чули.
показати весь коментар
28.08.2025 07:25
це український "КАБ", при всій повазі до воїнів ЗСУ, ота шляпа пейсата (кловун) на банковій повинен висіти на стовбу.
Війна вж четвертий рік, а в нас одне пейсате фламінго на картинках, і повні матраси кешу у потужного та його оХвісу.
показати весь коментар
28.08.2025 09:28
Воїни це,безперечно,найкраще,що в Украны.А що які подвиги зробили політики окрім корупції?
показати весь коментар
28.08.2025 10:53
32
показати весь коментар
28.08.2025 11:07
 
 