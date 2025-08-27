Артем Смілий підірвав дот окупантів поблизу Костянтинівки — ексклюзивні кадри. ВIДЕО
Під час бою поблизу Костянтинівки Донецької області український військовослужбовець Артем Смілий здійснив героїчну вилазку до доту російських окупантів і підірвав їх протитанковою міною.
Ексклюзивні кадри операції оприлюднив 3-й лінійний батальйон 111-ї Луганської бригади ТРО. Це ще один приклад мужності українських захисників на східному напрямку фронту, пише Цензор.НЕТ.
теж перше, що прийшло в голову -
наші фортифікації, яки покинули через нестачу піхоти
.
Слава Воїнам ЗСУ
без питань
але. навіщо ця "олександро-матросівщина" якщо є баба-яга, яка може камікадзою закинути той самий вибуховий вантаж.
життя Воїна ЗСУ коштує лише в грошах 15 млн. гривень !!!
скільки коштує горе батьків, дружини та дітей ?
.
Війна вж четвертий рік, а в нас одне пейсате фламінго на картинках, і повні матраси кешу у потужного та його оХвісу.