Артем Смелый взорвал дот оккупантов вблизи Константиновки — эксклюзивные кадры. ВИДЕО

Во время боя вблизи Константиновки Донецкой области украинский военнослужащий Артем Смелый совершил героическую вылазку в дот российских оккупантов и подорвал их противотанковой миной.

Эксклюзивные кадры операции обнародовал 3-й линейный батальон 111-й Луганской бригады ТРО. Это еще один пример мужества украинских защитников на восточном направлении фронта, пишет Цензор.НЕТ.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": FPV-дроны украинских пограничников уничтожили оккупантов, которые прятались в кустарниках. ВИДЕО

Те ж саме могла зробити наша високоточна артилерія і не потрібно було ризикувати бійцями. Такими відео потрібно не вихвалятись а насадити на швабру командира бригади
27.08.2025 22:59 Ответить
Браво Герою,
Слава Воїнам ЗСУ
27.08.2025 22:43 Ответить
Я так понимаю это бывшие наши позиции? Все понятно, военная инженерия про дроны пока еще ничего не знает.
27.08.2025 22:42 Ответить
Я так понимаю это бывшие наши позиции? Все понятно, военная инженерия про дроны пока еще ничего не знает.
27.08.2025 22:42 Ответить
саме так !
теж перше, що прийшло в голову -
наші фортифікації, яки покинули через нестачу піхоти

.
28.08.2025 00:28 Ответить
Я не знаю почему бросили, видно что укрепления частично разрушены. Другое дело что окопы просто открыты сверху, никто там оборону держать не будет, пехоту сверху просто закидают скидами. Если бы ходы сообщения сверху были перекрыты бревнами и хотя бы просто засыпаны землей - это уже было бы совсем другое дело. Люди бы смогли перемещаться в них скрытно и их нельзя было бы атаковать с воздуха скидами.
28.08.2025 01:32 Ответить
Браво Герою,
Слава Воїнам ЗСУ
27.08.2025 22:43 Ответить
Герою Слава !
без питань

але. навіщо ця "олександро-матросівщина" якщо є баба-яга, яка може камікадзою закинути той самий вибуховий вантаж.

життя Воїна ЗСУ коштує лише в грошах 15 млн. гривень !!!
скільки коштує горе батьків, дружини та дітей ?

.
28.08.2025 00:32 Ответить
Красавчег!
27.08.2025 22:55 Ответить
Те ж саме могла зробити наша високоточна артилерія і не потрібно було ризикувати бійцями. Такими відео потрібно не вихвалятись а насадити на швабру командира бригади
27.08.2025 22:59 Ответить
Кожний постріл з арти це ризик потрапити а поле зору фпв. Заради 2-3 кацапів вони й пальцем не поворухнуть. Та й піхота часто взагалі не вилазить з укриття й не контролює периметр, як наприклад ці кацапи. Хоча їх все одно змалювали з мавіка, але, схоже через відсутність фпв для враження цю задачу взяв на себе дядько Артем.
28.08.2025 00:17 Ответить
це - злочин командира - без потреби ризикувати життям Воїна

за таке треба віддавати під трибунал !

.
28.08.2025 00:35 Ответить
причому там таких бiльшiсть на жаль!!! на хлопцiв iм байдуже!!!
28.08.2025 06:21 Ответить
Чи там хтось був? Бо очевидно що вартових не бачити. Чи може їх вже порiзали перед тим...
показать весь комментарий
Черговому українському супергерою-респект...
27.08.2025 23:01 Ответить
нужно просто делать дроны потяжелее и не нужно людям рисковать.
28.08.2025 01:46 Ответить
Це той дот якого показували найвеличнішому лідору **********
показать весь комментарий
Наземні дрони та безпілотні камікадзе? Ні, не чули.
показать весь комментарий
Звідки відомо, що це покинутий український дот, наш був би звернений на ворога, а не на Костянтинівку (якщо відкинути версію, що орки берегли свій тил). Добре рвонуло, не чекав такого від ТМ, у будь-якому випадку був там всередині хтось із свинособак, чи ні, вогнева позиція зруйнована і непридатна до використання.
28.08.2025 09:13 Ответить
де ти бачив, що воно зруйноване? що до, що після - одинакове.
28.08.2025 09:30 Ответить
Добре, іноді бажання щось побачити суперечать фактам, але ж, особливо після того як Х-уйло під ранок повбивав київських дітей, думка не працює у напрямку, що батальон Луганської бригади виклав в і-нет ролик з виставою, де в доті не було ворогів. Це було б так цинічно, але ж усі, хто б що не робив, мають свою кредитну історію, фейк зашкодив би репутації батальону.
28.08.2025 09:38 Ответить
Тому я не хочу вірити у фейк, і що хлопець імітував обережність.
28.08.2025 09:41 Ответить
це український "КАБ", при всій повазі до воїнів ЗСУ, ота шляпа пейсата (кловун) на банковій повинен висіти на стовбу.
Війна вж четвертий рік, а в нас одне пейсате фламінго на картинках, і повні матраси кешу у потужного та його оХвісу.
28.08.2025 09:28 Ответить
 
 