Сутки в Донецкой области: массированные удары по Краматорскому, Покровскому и Бахмутскому районам. Погибли трое гражданских, ранены еще трое. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удары по Покровскому, Краматорскому и Бахмутскому районам Донетчины. В результате атак погибли трое гражданских, еще трое получили ранения, повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Доброполье повреждено админздание.

Краматорский район

В Лимане повреждено нежилое помещение. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 35 многоэтажек, 2 частных дома, 2 админздания, 6 инфраструктурных объектов и 6 автомобилей.

В Новоявленке Новодонецкой громады 1 дом разрушен и 2 повреждены; в Иверском поврежден склад. В Александровке повреждены 12 домов, админздание, гараж и 7 единиц транспорта.

В Райском Дружковской громады ранен человек. В Константиновке 2 человека погибли, повреждены 9 многоэтажек, 3 админздания, 2 магазина, 4 торговых павильона и авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

