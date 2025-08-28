РУС
Новости Обстрелы Донетчины
Сутки в Донецкой области: массированные удары по Краматорскому, Покровскому и Бахмутскому районам. Погибли трое гражданских, ранены еще трое. ФОТОРЕПОРТАЖ

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли удары по Покровскому, Краматорскому и Бахмутскому районам Донетчины. В результате атак погибли трое гражданских, еще трое получили ранения, повреждены жилые дома, админздания и инфраструктура.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил начальник ОВА Вадим Филашкин.

Покровский район

В Доброполье повреждено админздание.

Краматорский район

В Лимане повреждено нежилое помещение. В Славянске ранены 2 человека, повреждены 35 многоэтажек, 2 частных дома, 2 админздания, 6 инфраструктурных объектов и 6 автомобилей.

В Новоявленке Новодонецкой громады 1 дом разрушен и 2 повреждены; в Иверском поврежден склад. В Александровке повреждены 12 домов, админздание, гараж и 7 единиц транспорта.

В Райском Дружковской громады ранен человек. В Константиновке 2 человека погибли, повреждены 9 многоэтажек, 3 админздания, 2 магазина, 4 торговых павильона и авто.

Бахмутский район

В Северске повреждены 4 дома.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Обстрелы Днепропетровщины: повреждены сельхозпредприятия, возникли пожары. ФОТОрепортаж

обстрел (29195) Донецкая область (10621) Бахмутский район (599) Краматорский район (619) Покровский район (941) Северск (147) Райское (4) Константиновка (1903) Александровка (3) Новоявленка (2) Славянск (2649) Доброполье (77) Лиман (97) Иверское (3)
