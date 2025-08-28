РУС
Новости Разведывательные дроны РФ
Россия запускает разведывательные дроны над маршрутами поставки военной помощи в Германии, - NYT

сведения Генштаба ВСУ

Россия или ее представители осуществляют полеты беспилотных самолетов-разведчиков над маршрутами, по которым США и их союзники транспортируют военные грузы через восточную часть Германии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на The New York Times.

Как отмечается, цель таких операций - сбор разведданных, которые могут быть использованы для диверсий и поддержки российских войск в Украине. Американские и германские чиновники обсуждали эту деятельность, в частности ее связь с арестом трех украинцев в мае по подозрению в сговоре с Россией.

Российская диверсионная кампания в прошлые годы включала пожары на складах в Великобритании, атаки на плотины в Норвегии и попытки повредить подводные кабели в Балтийском море. В этом году количество атак уменьшилось, частично из-за усиления безопасности и работы западных разведок.

Американские разведывательные агентства предупредили европейские правительства о возможных диверсиях, что привело к арестам в Германии и Швейцарии. Сейчас происхождение дронов отследить не удалось, но эксперты считают, что ими управляют российские спецслужбы или их агенты.

Германия (7240) россия (96994) дроны (4502)
А антидроновыми ружьями сажать их не пробовали?
28.08.2025 14:00 Ответить
Выразили глубокую озабоченность.
28.08.2025 14:08 Ответить
 
 