Росія запускає розвідувальні дрони над маршрутами постачання військової допомоги у Німеччині, - NYT

Росія або її представники здійснюють польоти безпілотних літаків-розвідників над маршрутами, якими США та їх союзники транспортують військові вантажі через східну частину Німеччини.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times.

Як зазначається, мета таких операцій - збір розвідданих, які можуть бути використані для диверсій та підтримки російських військ в Україні. Американські та німецькі посадовці обговорювали цю діяльність, зокрема її зв’язок з арештом трьох українців у травні за підозрою у змові з Росією.

Російська диверсійна кампанія у минулі роки включала пожежі на складах у Великій Британії, атаки на греблі в Норвегії та спроби пошкодити підводні кабелі в Балтійському морі. Цього року кількість атак зменшилася, частково через посилення безпеки та роботу західних розвідок.

Американські розвідувальні агентства попередили європейські уряди про можливі диверсії, що призвело до арештів в Німеччині та Швейцарії. Наразі походження дронів відстежити не вдалося, але експерти вважають, що ними керують російські спецслужби або їхні агенти.

