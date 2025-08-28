На фронте зафиксировано 60 боестолкновений, большинство - на Покровском и Лиманском направлениях, - Генштаб

С начала суток, по состоянию на 16:00, общее количество боевых столкновений вдоль всей линии фронта составляет 60.

Боевые действия на севере

Захватчики не прекращают наносить удары по приграничным населенным пунктам. От огня вражеской артиллерии пострадали населенные пункты Красный Хутор, Николаевка Черниговской области; Горки, Бруски, Шалыгино, Прогресс, Семейкино Сумской области.

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях с начала суток произошло четыре боестолкновения. Кроме того, враг нанес пять авиационных ударов, сбросив 12 управляемых авиабомб, а также совершил 123 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов, в том числе три - из реактивной системы залпового огня.

Боевые действия на Харьковщине

На Южно-Слобожанском направлении вражеские подразделения совершили две атаки на позиции наших войск в районах Глубокого и Волчанска.

На Купянском направлении враг трижды пытался штурмовать позиции украинских подразделений в районе Голубовки и Загрызово, два боестолкновения продолжаются.

Боевые действия на Донбассе

На Лиманском направлении сегодня агрессор 19 раз атаковал в районах населенных пунктов Грековка, Новомихайловка, Карповка, Зеленая Долина, Колодязи, Торское и в сторону Ямполя, Дроновки и Серебрянки. Сейчас продолжаются десять боестолкновений.

На Сиверском направлении противник дважды пытался идти вперед вблизи Григорьевки и Переездного - все попытки врага продвинуться на позиции наших подразделений были отбиты.

На Краматорском направлении Силы обороны отбили одну атаку в направлении Ступочек.

На Торецком направлении противник атаковал позиции наших войск в районе Щербиновки.

На Покровском направлении сегодня враг 24 раза атаковал позиции наших защитников в районах населенных пунктов Новоэкономичное, Родинское, Лисовка, Сухой Яр, Даченское, Зверево, Удачное, Ореховое и Новоукраинка. Бои продолжаются в двух локациях.

На Новопавловском направлении наши защитники отбивают три атаки врага в районах населенных пунктов Воскресенка, Малиевка и Запорожское.

Боевые действия на юге

Авиаударам подверглось Белогорье на Гуляйпольском направлении.

На Приднепровском направлении украинские подразделения отбили один вражеский штурм. Авиация врага ударила по Козацкому.

На Гуляйпольском и Ореховском направлениях в настоящее время боестолкновений не зафиксировано.