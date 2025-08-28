Генштаб подтвердил удар по двум российским НПЗ и складам БК
В ночь на 28 августа Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов на территории РФ.
Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.
Так, Силы беспилотных систем и ГУР МО ударили по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.
"Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год", - отметили там.
На территории объекта зафиксирован масштабный пожар.
Также был поражен Куйбышевский НПЗ в Самарской области.
"Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", - рассказали в Генштабе.
Силы беспилотных систем, ССО и СБУ поразили склады боеприпасов и ряд логистических объектов российских войск как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях.
Подробная информация о последствиях поражения уточняется.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль