Новости Атака дронов на регионы РФ
2 280 10

Генштаб подтвердил удар по двум российским НПЗ и складам БК

Удар по российским НПЗ 28 августа. Что известно об атаке?

В ночь на 28 августа Силы обороны Украины поразили ряд важных объектов на территории РФ.

Об этом говорится в заявлении Генштаба ВСУ, информирует Цензор.НЕТ.

Так, Силы беспилотных систем и ГУР МО ударили по Афипскому НПЗ в Краснодарском крае РФ.

"Этот нефтеперерабатывающий завод, основными продуктами переработки которого являются бензины и дизельное топливо, задействован в обеспечении армии захватчиков. Годовой объем переработки составляет 6,25 млн тонн нефти в год", - отметили там.

На территории объекта зафиксирован масштабный пожар.

Читайте также: БПЛА повредили установки переработки нефти на Сызранском НПЗ в Самарской области РФ, - росСМИ

Также был поражен Куйбышевский НПЗ в Самарской области.

"Предприятие выпускает бензины, дизельное топливо, мазуты, растворители, всего - более 30 видов нефтепродуктов. Мощность переработки 7 млн тонн нефти в год. Зафиксированы взрывы и пожар на территории завода", - рассказали в Генштабе.

Силы беспилотных систем, ССО и СБУ поразили склады боеприпасов и ряд логистических объектов российских войск как на территории РФ, так и на временно оккупированных территориях.

Подробная информация о последствиях поражения уточняется.

Читайте: Силы беспилотных систем подтвердили удары по российским НПЗ

Автор: 

Генштаб ВС (6859) НПЗ (277) Удары по РФ (499)
+7
все це добре , тільки Елабуга повинна виглядати як Бахмут .
28.08.2025 10:54 Ответить
+5
Это очень важно, это очень нужно. Раша завязана на собственной нефтепереработке, никакой экспорт не покроет внутреннее потребление, да и нету у ее соседей столько бензина. Практически все НПЗ сосредоточены в западном и центральном Мордоре. Сибирь и Дальний Восток снабжаются из центра. И там на Востоке - совершенно не развиты железные дороги, авиации мало. Все перемещение и все снабжение держится только на автотранспорте.
28.08.2025 10:38 Ответить
+5
Палати та вибухати має вся Моськовська орда,від Кенігсберга до Анадиря !!))
28.08.2025 10:42 Ответить
Це добре. Потрібно нарощувати ці удари!
28.08.2025 10:38 Ответить
Это очень важно, это очень нужно. Раша завязана на собственной нефтепереработке, никакой экспорт не покроет внутреннее потребление, да и нету у ее соседей столько бензина. Практически все НПЗ сосредоточены в западном и центральном Мордоре. Сибирь и Дальний Восток снабжаются из центра. И там на Востоке - совершенно не развиты железные дороги, авиации мало. Все перемещение и все снабжение держится только на автотранспорте.
28.08.2025 10:38 Ответить
Палати та вибухати має вся Моськовська орда,від Кенігсберга до Анадиря !!))
28.08.2025 10:42 Ответить
Ага все і зразу , в 2019 році проголосували за все і зразу .
28.08.2025 11:08 Ответить
28.08.2025 10:47 Ответить
все це добре , тільки Елабуга повинна виглядати як Бахмут .
28.08.2025 10:54 Ответить
Гарно але потрібно бити ракетами. Бо після дронів рашисти швидко відновлюють роботу НПЗ. А ракета знесе завод начисто
28.08.2025 11:34 Ответить
Смотря каким. Е-300 несёт 300кг ВВ. После такого за пару дней не восстановишь
28.08.2025 12:29 Ответить
 
 