Новини Атака дронів на регіони РФ
2 208 10

Генштаб підтвердив удар по двох російських НПЗ та складах БК

Удар по російських НПЗ 28 серпня. Що відомо про атаку?

У ніч на 28 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території РФ.

Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.

Так, Сили безпілотних систем та ГУР МО вдарили по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ. 

"Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік", - наголосили там.

На території об'єкту зафіксовано масштабну пожежу.

Читайте також: БПЛА пошкодили установки переробки нафти на Сизранському НПЗ у Самарській області РФ, - росЗМІ

Також було уражено Куйбишевський НПЗ у Самарській області. 

"Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу", - розповіли у Генштабі.

Сили безпілотних систем, ССО та СБУ уразили склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російських військ як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях.

Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.

Читайте: Сили безпілотних систем підтвердили удари по російських НПЗ

Генштаб ЗС (7162) НПЗ (660) Удари по РФ (502)
Топ коментарі
+7
все це добре , тільки Елабуга повинна виглядати як Бахмут .
показати весь коментар
28.08.2025 10:54 Відповісти
+5
Это очень важно, это очень нужно. Раша завязана на собственной нефтепереработке, никакой экспорт не покроет внутреннее потребление, да и нету у ее соседей столько бензина. Практически все НПЗ сосредоточены в западном и центральном Мордоре. Сибирь и Дальний Восток снабжаются из центра. И там на Востоке - совершенно не развиты железные дороги, авиации мало. Все перемещение и все снабжение держится только на автотранспорте.
показати весь коментар
28.08.2025 10:38 Відповісти
+5
Палати та вибухати має вся Моськовська орда,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
28.08.2025 10:42 Відповісти
Це добре. Потрібно нарощувати ці удари!
показати весь коментар
28.08.2025 10:38 Відповісти
Это очень важно, это очень нужно. Раша завязана на собственной нефтепереработке, никакой экспорт не покроет внутреннее потребление, да и нету у ее соседей столько бензина. Практически все НПЗ сосредоточены в западном и центральном Мордоре. Сибирь и Дальний Восток снабжаются из центра. И там на Востоке - совершенно не развиты железные дороги, авиации мало. Все перемещение и все снабжение держится только на автотранспорте.
показати весь коментар
28.08.2025 10:38 Відповісти
Палати та вибухати має вся Моськовська орда,від Кенігсберга до Анадиря !!))
показати весь коментар
28.08.2025 10:42 Відповісти
Ага все і зразу , в 2019 році проголосували за все і зразу .
показати весь коментар
28.08.2025 11:08 Відповісти
показати весь коментар
28.08.2025 10:47 Відповісти
все це добре , тільки Елабуга повинна виглядати як Бахмут .
показати весь коментар
28.08.2025 10:54 Відповісти
Гарно але потрібно бити ракетами. Бо після дронів рашисти швидко відновлюють роботу НПЗ. А ракета знесе завод начисто
показати весь коментар
28.08.2025 11:34 Відповісти
Смотря каким. Е-300 несёт 300кг ВВ. После такого за пару дней не восстановишь
показати весь коментар
28.08.2025 12:29 Відповісти
 
 