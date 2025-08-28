Генштаб підтвердив удар по двох російських НПЗ та складах БК
У ніч на 28 серпня Сили оборони України уразили низку важливих об'єктів на території РФ.
Про це йдеться у заяві Генштабу ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Сили безпілотних систем та ГУР МО вдарили по Афіпському НПЗ у Краснодарському краї РФ.
"Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік", - наголосили там.
На території об'єкту зафіксовано масштабну пожежу.
Також було уражено Куйбишевський НПЗ у Самарській області.
"Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього – понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу", - розповіли у Генштабі.
Сили безпілотних систем, ССО та СБУ уразили склади боєприпасів та низку логістичних об’єктів російських військ як на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях.
Детальна інформація щодо наслідків ураження уточнюється.
